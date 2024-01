Davut Güloğlu

Bir kere sevdim, gönül verdim diye kölen mi oldum, sandun (sandun) Her işine geleni yaparken sen beni hiç yoktan saydun (saydun) Bir kere sevdim, gönül verdim diye kölen mi oldum, sandun (sandun) Her işine geleni yaparken sen beni hiç yoktan saydun (saydun) *** Ne desem olmuyor Sözümü takmıyor Her işine geleni yapıyor Yüzüme bakmıyor Sözümü tutmuyor Her önüne gelene çatıyor *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni *** Bir kere baktum, hayatımı yaktın, nasıl böyle bir hata yaptum (yaptum) Çok yüz verdim, üstüme çıktın, yeter artık ben bıktım (bıktım) Bir kere baktum, hayatımı yaktın, nasıl böyle bir hata yaptum (yaptum) Çok yüz verdim, üstüme çıktın, yeter artık ben bıktım (bıktım) *** Ne desem olmuyor Sözümü takmıyor Her işine geleni yapıyor Yüzüme bakmıyor Sözümü tutmuyor Her önüne gelene çatıyor *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat)

Horon edelim, horon Tutuşalım el ele Ne da güzel oynuyor Bir bakun şu guzele *** Hey heey Hey, hey, hey, hey, hey, hey *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedum anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedum anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedum anasından Mırın kırın ediyor *** Saçlari uzun uzun Bazen dalgalanıyor Duramıyor yerine İçi çalkalanıyor *** Hey heey Hey, hey, hey, hey, hey, hey *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Mırın kırın ediyor *** Kızarmiş yanaklari Bal gibi dudaklari Bu kızun çilveleri Çatlatır uşaklari *** Hey heey Hey, hey, hey, hey, hey, hey *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Mırın kırın ediyor ** Şimdi he he he he Bozma, oh oh Hey hey hep beraber He he he he oh *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Mırın kırın ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Mırın kırın ediyor