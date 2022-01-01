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7/24 Dinle Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

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01

Dur Biraz

02

KÖMÜRLEN Mİ YAZILMIŞ

03

YALAN MI

04

VURDU VURDU VURULDİ

05

SENİ HEMEN EZERLER

... KAPAT
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Albümler

Kopalım Bari Davut Güloğlu

Çat Çat* Davut Güloğlu

Çat Çat Davut Güloğlu

Dur Orda Dur Davut Güloğlu

Katula Katula Davut Güloğlu

Nurcanım Davut Güloğlu

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