Davut Güloğlu

Dur biraz sus biraz Salmam hiçbir yere gidemezsin Söyleme dinlemem Aşık oldum bir bakışa İşte o sensin *** Kokuna, dokuna, beni vuran o yanına Bayılıyorum da ayılmıyorum Kaşına gözüne o incecik beline Deliriyorum da beni görmüyor *** Kokuna, dokuna, beni vuran o yanına Bayılıyorum da ayılmıyorum Kaşına gözüne o incecik beline Deliriyorum da beni görmüyor Deliriyorum da beni görmüyor *** Ölüyom kız senin aşkından Çıkmayacaksın aklımdan Ya gel bana artık ya evet de Bıktım ulan yalnızlıktan *** Ölüyorum kız senin aşkından Çıkmayacaksın aklımdan Ya gel bana artık ya evet de Bıktım ulan yalnızlıktan *** Dur biraz sus biraz Salmam hiçbir yere gidemezsin Söyleme dinlemem Aşık oldum bir bakışa İşte o sensin *** Kokuna, dokuna, beni vuran o yanına Bayılıyorum da ayılmıyorum Kaşına gözüne o incecik beline Deliriyorum da beni görmüyor *** Kokuna, dokuna, beni vuran o yanına Bayılıyorum da ayılmıyorum Kaşına gözüne o incecik beline Deliriyorum da beni görmüyor Deliriyorum da beni görmüyor *** Ölüyom kız senin aşkından Çıkmayacaksın aklımdan Ya gel bana artık ya evet de Bıktım ulan yalnızlıktan *** Ölüyorum kız senin aşkından Çıkmayacaksın aklımdan Ya gel bana artık ya evet de Bıktım ulan yalnızlıktan *** Ölüyom kız senin aşkından (Aşkından, aşkından) Ölüyom kız senin aşkından (Aşkından, aşkından) Ölüyom kız senin aşkından (Aşkından, aşkından) Ölüyom kız senin aşkından (Aşkından, aşkından) *** Ölüyom kız senin aşkından Çıkmayacaksın aklımdan Ya gel bana artık ya evet de Bıktım ulan yalnızlıktan *** Ölüyorum kız senin aşkından Çıkmayacaksın aklımdan Ya gel bana artık ya evet de Bıktım ulan yalnızlıktan