Kopalım Bari Şarkı Sözleri
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Davut Güloğlu
Kopalım Bari
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Dur biraz sus biraz
Salmam hiçbir yere gidemezsin
Söyleme dinlemem
Aşık oldum bir bakışa
İşte o sensin
***
Kokuna, dokuna, beni vuran o yanına
Bayılıyorum da ayılmıyorum
Kaşına gözüne o incecik beline
Deliriyorum da beni görmüyor
***
Kokuna, dokuna, beni vuran o yanına
Bayılıyorum da ayılmıyorum
Kaşına gözüne o incecik beline
Deliriyorum da beni görmüyor
Deliriyorum da beni görmüyor
***
Ölüyom kız senin aşkından
Çıkmayacaksın aklımdan
Ya gel bana artık ya evet de
Bıktım ulan yalnızlıktan
***
Ölüyorum kız senin aşkından
Çıkmayacaksın aklımdan
Ya gel bana artık ya evet de
Bıktım ulan yalnızlıktan
***
Dur biraz sus biraz
Salmam hiçbir yere gidemezsin
Söyleme dinlemem
Aşık oldum bir bakışa
İşte o sensin
***
Kokuna, dokuna, beni vuran o yanına
Bayılıyorum da ayılmıyorum
Kaşına gözüne o incecik beline
Deliriyorum da beni görmüyor
***
Kokuna, dokuna, beni vuran o yanına
Bayılıyorum da ayılmıyorum
Kaşına gözüne o incecik beline
Deliriyorum da beni görmüyor
Deliriyorum da beni görmüyor
***
Ölüyom kız senin aşkından
Çıkmayacaksın aklımdan
Ya gel bana artık ya evet de
Bıktım ulan yalnızlıktan
***
Ölüyorum kız senin aşkından
Çıkmayacaksın aklımdan
Ya gel bana artık ya evet de
Bıktım ulan yalnızlıktan
***
Ölüyom kız senin aşkından (Aşkından, aşkından)
Ölüyom kız senin aşkından (Aşkından, aşkından)
Ölüyom kız senin aşkından (Aşkından, aşkından)
Ölüyom kız senin aşkından (Aşkından, aşkından)
***
Ölüyom kız senin aşkından
Çıkmayacaksın aklımdan
Ya gel bana artık ya evet de
Bıktım ulan yalnızlıktan
***
Ölüyorum kız senin aşkından
Çıkmayacaksın aklımdan
Ya gel bana artık ya evet de
Bıktım ulan yalnızlıktan