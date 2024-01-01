×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dur Orda Dur

Dur Orda Dur Şarkı Sözleri

Davut Güloğlu Dur Orda Dur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Davut Güloğlu Dur Orda Dur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dur Orda Dur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

Dur Orda Dur

  • Dur Orda Dur

  • Canıma Yetensin

  • Yalan mı? (Prımetıme Mix)

  • Sarılsam Da (Peanch Split Mix)

  • Cehennemin Dibi (Dance Mix)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı