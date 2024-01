Davut Güloğlu

Hey, hey, hey, hey Hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey *** Güleyirum hâluna katıla katıla Bi' sözünü geçiremedun karina Güleyirum hâluna katıla katıla Bi' sözünü geçiremedun karina *** Daha niye vermedun ağızının payını? Vermeyisun Ula, ula, ula, ula, sen bi' kalori bile etmeyusun Ula, ula, ula, ula, bu âlemin light erkeğusun *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği, ya *** Hey, hey, hey, hey Hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey *** Güleyirum hâluna katıla katıla Bi' sözünü geçiremedun karina Güleyirum hâluna katıla katıla Bi' sözünü geçiremedun karina *** Daha niye vermedun ağızının payını? Vermeyisun Ula, ula, ula, ula, sen bi' kalori bile etmeyusun Ula, ula, ula, ula, bu âlemin light erkeğusun *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği, ya *** Yehu Yehu Uy (a-a-a-a-a-a), uy Cel ha buraya Uy, bi' tane vur (A-a-a-a-a-a) Hey, hadi (yehu), hadi Hahey, hahey Oh (a-a-a-a-a-a) *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği *** Ne oldi sana, ne oldi boyle?

DÜŞTÜM İNCE MARAZA YANSIN YÜREĞUM YANSIN BEN İSTEMİŞİM SENİ DE VERMEYENLER UTANSIN SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ *** BENİM GİBİ YANASIN SORMASINLAR HALİNİ İKİ KERE YANASUN DA VERMEYESİN CANINI SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ *** İNSAN DEDİĞİN İNSAN SÖZÜNDEN GERİ KALMAZ SENİN GİBİ HAYIRSIZ DA HİÇ KİMSEYE YAR OLMAZ SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ