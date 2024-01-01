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7/24 Dinle Zirve

Zirve Şarkı Sözleri

Davut Güloğlu Zirve şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Davut Güloğlu Zirve şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zirve sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

Zirve

  • Kar Yağdı Dağlarıma

  • Çanta

  • Evli,Mutlu,Çocuklu

  • Olacak Olacak

  • Tecrübe

  • Allah'ın Emri

  • Boşuna

  • Bozuyorum Yeminimi

  • Bu Benim Partim

  • Dayan Yüreğim

  • Dur

  • Pasta

  • Tam 7 Yıl Oldu

  • Umutsuz Vaka (remıx)

  • Zirve

  • Umutsuz Vaka

  • Umutsuz Vaka (Erhan Boyalı Version)

  • Zirve (Mert Ali Version)

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