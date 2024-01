Davut Güloğlu

Ben seni çok sevmişim Bak gözlerimden belli Şimdi de düşmanlarım Oynayı çifte telli *** Benim büyük Allahım Her şeyi göriyisun Benim ki can değil mi Ağlatıp duriyisun *** Dağlarda kar var idi Bu ne biçim yar idi Bırakıp gitti beni Zannettim şaka idi *** Benim büyük Allahım Her şeyi göriyisun Benim ki can değil mi Ağlatıp duriyisun *** Aksın gözümden yaşlar Dolsun bardaklar dolsun Bana çektirdiklerin Ahrette hakkım olsun *** Benim büyük Allahım Her şeyi göriyisun Benim ki can değil mi Ağlatıp duriyisun