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Evet Şarkı Sözleri

Davut Güloğlu Evet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Davut Güloğlu Evet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Evet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

Evet

  • Madur Madur

  • Dert Faslı

  • Dünya Dönüyor

  • Evcilik Oynayamam

  • Evet

  • Evlenir Miydik

  • Harika

  • Kızıl Mavi

  • Sadece Sevdim

  • Tükeneceğiz

  • Ölümsüz Aşklar

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