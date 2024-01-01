Davut Güloğlu

Olmaz Böyle Bir Kader Kalp dediğin dayanmaz Sevdanun ateşine Ömrüm perişan oldi Bir güzelin peşine *** Olmaz böyle sevda Olmaz böyle kader Gel de bir sarılalım Allah aşkına yeter *** Sevdaya düşen ağlar Virane olur bağlar Yıkılsın da yok olsun Kız dolaştığın dağlar *** Aşık oldum güzele Dolaştım dilden dile Kız seni seveceğim Toprağa girsem bile

Kömürlen Mi Yazılmış Doğuştan yaralıyım Acı geçer günlerim Ha bu fani dünyada Bir gün olsun gülmedim *** Ezelden yaralıyım Acı geçer günlerim Ha bu yalan dünyada Bir gün olsun gülmedim *** Kömürlen mi yazılmış Anam benim kaderim Sen de bırakıp gittin Ben şimdi ne ederum *** Kömürlen mi yazılmış Anam benim kaderim Sen de bırakıp gittin Ben şimdi ne ederum *** Allahım bana neden Bu kadar çile verdin Hayatta tek varlığım Onuda benden aldın *** Allahım bana neden Bu kadar çile verdin Hayatta tek varlığım Onuda mı çok gördün *** Kömürlen mi yazılmış Anam benim kaderim Sen de bırakıp gitin Ben şimdi ne ederum *** Kömürlen mi yazılmış Anam benim kaderim Sen de bırakıp gittin Ben şimdi ne ederum *** Allahım Allahım neden, neden bana Bu kadar çile verdin Hayatta hayatta tek varlığım Onuda mı çok gördün *** Kömürlen mi yazılmış Anam benim kaderim Sen de sen de bırakıp gittin Ben şimdi, ben şimdi ne ederum Ben şimdi ne ederum Ben şimdi ne ederum *** Kömürlen mi yazılmış Anam benim kaderim Sen de bırakıp gittin Ben şimdi ne ederum

Seni Hemen Ezerler Kırma ufağım kırma Fındıkların dalını Anlatayım dinleyin Şu kızların halini *** Hovardayı sezerler Oynar oynar gezerler Fırsatını buldu mi Seni hemen ezerler *** Sarışınlar çok kurnaz Esmerlerde cilve naz Kiminde gurur kibir Burnundan kıl aldırmaz *** Kızlar sürer sefayı Sen çekersin cefayı Düşersin fırtınaya Batırırsın takayı *** Cilvelere nazara Kanmayın bu kızlara Canlı canlı adamı İndirirler mezara

Hastayım Gözlerine Hastayım gözlerine Bakıp kalbimi kırma Sensiz dünyam karanlık Beni yalnız bırakma *** Ne cilve na nazına Ne şirin sözlerine Beni yakan bir şey var hastayım gözlerine *** Yalnız gözlerin değil Kız her şeyin güzelmiş Seni yaratan Allah Ne kadar da özenmiş *** Dudakların susmuş da oy Gözlerin konuşuyor O ne kadar güzellik İnsanı büyülüyor

Cav Cav Eder Durursun Bir söylerim, bin sayar Bende bozuldi ayar Bir söylerim, bin sayar Kafamdan attı ayar Anladım ki güzelum Senden olmaz bana yar Anladım ki güzelum Senden olmaz bana yar *** Ağzın üstüne gelmez Cav cav eder durursun Yedin kendi kendini ya İnşallah kudurursun Kararlıyım bu defa yar Seni kaşıyacağım Dinime, imanıma Hem de boşayacağım *** Ağzın üstüne gelmez Cav cav eder durursun Yedin kendi kendini ya İnşallah kudurursun Kararlıyım bu defa ya Seni kaşıyacağım Dinime, imanıma Hem de boşayacağım *** Bu ne cilve, bu ne naz? Olmaz güzelim, olmaz Bu ne cilve, bu ne naz? Olmaz güzelim, olmaz Düzelt kendini, düzelt Senden bana yar olmaz Düzelt kendini, düzelt Senden bana yar olmaz *** Ağzın üstüne gelmez Cav cav eder durursun Yedin kendi kendini ya İnşallah kudurursun Kararlıyım bu defa ya Seni kaşıyacağım Dinime, imanıma Hem de boşayacağım *** Ağzın üstüne gelmez Cav cav eder durursun Yedin kendi kendini ya İnşallah kudurursun Kararlıyım bu defa ya Seni kaşıyacağım Dinime, imanıma Hem de boşayacağım *** Bu yirminci asırın Kızlarına doyulmaz Bu yirminci asırın Kızlarına doyulmaz Onu da söyleyeyim Bunlardan karı olmaz Onu da söyleyeyim Bunlardan karı olmaz *** Ağzın üstüne gelmez Cav cav eder durursun Yedin kendi kendini ya İnşallah kudurursun Kararlıyım bu defa ya Seni kaşıyacağım Dinime, imanıma Hem de boşayacağım *** Ağzın üstüne gelmez Cav cav eder durursun Yedin kendi kendini ya İnşallah kudurursun Kararlıyım bu defa ya Seni kaşıyacağım Dinime, imanıma Hem de boşayacağım *** Ağzın üstüne gelmez Cav cav eder durursun

Nurcanım Kar beyazdur, beyazdur Bana yaptığın nazdur da, bana yaptığın nazdur Bakışlarundan belli Vallahi bu kız lazdur Bakışlarundan belli Vallahi bu kız lazdur *** Oy nurcanum, nurcanum Kurbandur sana canum Oy nurcanum, nurcanum Kurbandur sana canum *** Ne dedum da darildun Gelsana, gelsana, gelsana küçük hanum Ne dedum da darildun Gelsana, gelsana, gel, gel, gel, gel Gelsana küçük hanum *** Bugün dere taşar mi Taşar beni aşar mi da Taşar beni aşar mi Habu Rizeli uşak İnan sensiz yaşar mi Habu Rizeli uşak İnan sensiz yaşar mi *** Oy nurcanum, nurcanum Kurbandur sana canum Oy nurcanum, nurcanum Kurbandur sana canum *** Ne dedum da darildun Gelsana, gelsana, gelsana küçük hanum Ne dedum da darildun Gelsana, gelsana, gel, gel, gel, gel Gelsana küçük hanum (hey) *** Dere akayi dere İki ucu bi yere, iki ucu bi yere Nurcan beni da götür Senin gittuğun yere Nurcan beni da götür Senin gittuğun yere *** Oy nurcanum, nurcanum Kurbandur sana canum Oy nurcanum, nurcanum Kurbandur sana canum *** Ne dedum da darildun Gelsana, gelsana, gelsana küçük hanum Ne dedum sa darildun Gelsana, gelsana, gel, gel, gel, gel Gelsana küçük hanım *** Oy nurcanum, nurcanum Kurbandur sana canum Oy nurcanum, nurcanum Kurbandur sana canum *** Ne dedum da darildun Gelsana, gelsana, gelsana küçük hanum Ne dedum da darildun Gelsana, gelsana, gel, gel, gel, gel

Terzi Geçme bizim mahalleden Selvi boylu dal boylu Sana bakıp aşık oldu Ben bir garip laz oğlu *** Terzi yanlış makas atmış Kız senin eteğine Bu cilveler sende yavrum Terzi makas bahane *** Ateşe attın beni Kor gibi yaktın beni Düştüm kara sevdaya Ahına sattın beni *** Terzi yanlış makas atmış Kız senin eteğine Bu cilveler sende yavrum Terzi makas bahane

Benim Büyük Allahım Ben seni çok sevmişim Bak gözlerimden belli Şimdi de düşmanlarım Oynayı çifte telli *** Benim büyük Allahım Her şeyi göriyisun Benim ki can değil mi Ağlatıp duriyisun *** Dağlarda kar var idi Bu ne biçim yar idi Bırakıp gitti beni Zannettim şaka idi *** Benim büyük Allahım Her şeyi göriyisun Benim ki can değil mi Ağlatıp duriyisun *** Aksın gözümden yaşlar Dolsun bardaklar dolsun Bana çektirdiklerin Ahrette hakkım olsun *** Benim büyük Allahım Her şeyi göriyisun Benim ki can değil mi Ağlatıp duriyisun