Davut Güloğlu

DÜŞTÜM İNCE MARAZA YANSIN YÜREĞUM YANSIN BEN İSTEMİŞİM SENİ DE VERMEYENLER UTANSIN *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ *** BENİM GİBİ YANASIN SORMASINLAR HALİNİ İKİ KERE YANASUN DA VERMEYESİN CANINI *** SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ *** SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ

Gökteki güneşin yerdeki hali Ona sorsan fıstık gibi yani Delirtiyor beni hep bu hali Offff anam offff *** Kafesten uçan kuş misali Tanımaz ne engel ne de mani Bana göre bu iş bitti yani Offff anam offff *** Dur orda dur ,çok koşan çabuk yorulur Zorlama dur, düşersen yazık olur Dur, dur, dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur Zorlama dur düşersen yazık olur *** Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana? Yapma be güzelim ne oldu havana Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana Oldu be güzelim döncem ben sana *** Gökteki güneşin yerdeki hali Ona sorsan fıstık gibi yani Delirtiyor beni hep bu hali Offff anam offff *** Kafesten uçan kuş misali Tanımaz ne engel ne de mani Bana göre bu iş bitti yani Offff anam offff *** Dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur Zorlama dur, düşersen yazık olur Dur, dur, dur orda dur, çok koşan çabuk yorulur Zorlama dur düşersen yazık olur *** Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana? Yapma be güzelim ne oldu havana Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana Oldu be güzelim döncem ben sana *** Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana? Yapma be güzelim ne oldu havana Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana Oldu be güzelim döncem ben sana *** Zorlama ayıp ama yakışıyor mu bu sana? Yapma be güzelim ne oldu havana Ağlama ayıp ama şikayetin hep bana Oldu be güzelim döncem ben sana *** Zorlama ayıp ama