Davut Güloğlu

DÜŞTÜM İNCE MARAZA YANSIN YÜREĞUM YANSIN BEN İSTEMİŞİM SENİ DE VERMEYENLER UTANSIN SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ *** BENİM GİBİ YANASIN SORMASINLAR HALİNİ İKİ KERE YANASUN DA VERMEYESİN CANINI SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ *** İNSAN DEDİĞİN İNSAN SÖZÜNDEN GERİ KALMAZ SENİN GİBİ HAYIRSIZ DA HİÇ KİMSEYE YAR OLMAZ SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ