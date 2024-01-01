Davut Güloğlu

Sen Deli Musun Öyle bir şey ki Yerinde durmaz İşi çapkınlık Bıkmaz usanmaz Hergün ayrı Kız peşinde Görmedim böyle yaramaz *** Karayı görünce beyaz deyisun İnadım inat maraz deyusun Bu işi böyle olmaz bilmeymusun Sen delimusun zır delimusun *** Her gördüğüne canım deyusun Senin yanın benim yanım deyusun Hepsine birden benim deyusun Sen delimusun zır delimusun *** Sevgide aşkta sınır tanımaz Dur durak bilmez asla yorulmaz Hergün ayrı Kız peşinde Görmedim böyle yaramaz *** Ayran gönül bi türlü dolmaz Bu kaçıncı aşk hiçte utanmaz Her gün ayrı Kız peşinde Görmedim böyle yaramaz

Çat Çat Bir kere sevdim, gönül verdim diye kölen mi oldum, sandun (sandun) Her işine geleni yaparken sen beni hiç yoktan saydun (saydun) Bir kere sevdim, gönül verdim diye kölen mi oldum, sandun (sandun) Her işine geleni yaparken sen beni hiç yoktan saydun (saydun) *** Ne desem olmuyor Sözümü takmıyor Her işine geleni yapıyor Yüzüme bakmıyor Sözümü tutmuyor Her önüne gelene çatıyor *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni *** Bir kere baktum, hayatımı yaktın, nasıl böyle bir hata yaptum (yaptum) Çok yüz verdim, üstüme çıktın, yeter artık ben bıktım (bıktım) Bir kere baktum, hayatımı yaktın, nasıl böyle bir hata yaptum (yaptum) Çok yüz verdim, üstüme çıktın, yeter artık ben bıktım (bıktım) *** Ne desem olmuyor Sözümü takmıyor Her işine geleni yapıyor Yüzüme bakmıyor Sözümü tutmuyor Her önüne gelene çatıyor *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat) çatlatıyor o beni *** çatlatıyor o beni (Çat çat çat çat) çatlatıyor o beni (Çat çat) çatlatıyor o beni (Çatır çatır çat)

Madur Madur Horon edelim, horon Tutuşalım el ele Ne da güzel oynuyor Bir bakun şu guzele *** Hey heey Hey, hey, hey, hey, hey, hey *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedum anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedum anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedum anasından Mırın kırın ediyor *** Saçlari uzun uzun Bazen dalgalanıyor Duramıyor yerine İçi çalkalanıyor *** Hey heey Hey, hey, hey, hey, hey, hey *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Mırın kırın ediyor *** Kızarmiş yanaklari Bal gibi dudaklari Bu kızun çilveleri Çatlatır uşaklari *** Hey heey Hey, hey, hey, hey, hey, hey *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Mırın kırın ediyor ** Şimdi he he he he Bozma, oh oh Hey hey hep beraber He he he he oh *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Mırın kırın ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Madur mudur ediyor *** Ayağunda takunya Takur tukur ediyor İstedim anasından Mırın kırın ediyor

Yaralı Yürek Sen benim gönlümde sönmeyen yangınım Dilimden düşmeyen şarkımsın Geçse de aylar yıllar unutmadım Seni çok, özledim aşkımsın *** Seni, seni sevdim seveli Aşkından oldum deli Sana gönül verdim vereli SEVGİLİM Yalan değil sevdam yalan değil Ölsem de vazgeçemem bunu böyle bil *** Yaralı bu yürek yaralı Bin bir yerinden yaralı Ayrıldık ayrılalı Yaralıyım yaralı

Doyamıyorum Sana Sardı belimi sardı, saçlarının uzuni, saçlarının uzuni Sardı belimi sardı, saçlarının uzuni, saçlarının uzuni Unutacağum dedum, tutamadım sözümi Unutacağum dedum, tutamadım sözümi *** Yana yana yana yana kaynayirum Sana sana sana sana doymayirum Yana yana yana yana kaynayirum Sana birşey demeye korkayirum Doymayirum sana, doyamiyorum Doymayirum sana, doyamiyorum Sana sana sana sana doymayirum Sana sana sana sana doymayirum *** Uzun uzun saçları omuzuna yayilur, omuzuna yayilur Uzun uzun saçları omuzuna yayilur, omuzuna yayilur *** Kız ne kadar güzelsun seni gören bayilur Kız ne kadar güzelsun seni gören bayilur *** Yana yana yana yana kaynayirum Sana sana sana sana doymayirum Yana yana yana yana kaynayirum Sana birşey demeye korkayirum Doymayirum sana, doyamiyorum Doymayirum sana, doyamiyorum Sana sana sana sana doymayirum Sana sana sana sana doymayirum *** Ay batayi batayi tepenin gerisine, tepenin gerisine Ay batayi batayi tepenin gerisine, tepenin gerisine Yar seni kapatayim gönlümün kafesine Yar seni kapatayim gönlümün kafesine *** Yana yana yana yana kaynayirum Sana sana sana sana doymayirum Yana yana yana yana kaynayirum Sana birşey demeye korkayirum Doymayirum sana, doyamiyorum Doymayirum sana, doyamiyorum Sana sana sana sana doymayirum Sana sana sana sana doymayirum Doymayirum sana, doyamiyorum *** Doymayirum sana, doyamiyorum Sana sana sana sana doymayirum Sana sana sana sana doymayirum

Asıl Gurbet bu dünyada gurbet mi var üç beş karış mesafe var toprak altı soğuk mezar asil gurbet orasıdır *** yatağı yok yorganı yok ekmeği yok katığı yok ordan öte uzağı yok asil gurbet orasıdır *** hangi yolun sonu gelmez hangi dağlar geçit vermez bir yer var ki giden dönmez asil gurbet orasıdır *** yatağı yok yorganı yok ekmeği yok katığı yok ordan öte uzağı yok asil gurbet orasıdır

İkile İkile Aylardir arayirum Aradım meşgüle aldım Aylardır arayirum Aradim ulaşamadum *** Yillar geçti aradan Şimdi neden kapimi çaldin Neden beni aradin *** İkile ikile yalancisin ikile Hadi burdan ikile Arasira tak üçe Hadi burdan ikile

Ah Ulan Ah Gökyüzünde derin kuytu yer olsam Yeryüzünde gündüz gece dolaşsam Kula değil kurda kuşa yem olsam Toprak gibi kutsal olsam Ah ulan ah oy oy oy Ah ulan ah oy oy oy oy *** Bir tarafta aşikların çilesi Diğer yanda bu dünyanın hilesi Yüce rabbim islah etsin herkesi İyilere nail olsak Ah ulan ah oy oy oy Ah ulan ah oy oy oy oy *** Deli gibi dolaşırım peşine Çare olmaz gönlümün ateşine Bu dünyada zalimlerin işi ne Birde sabır taşım olsa Ah ulan ah oy oy oy Ah ulan ah oy oy oy oy

Karadeniz Karadur Daldım derin göllere Daha mı dalacağım Kız senin sevginden Bekar mı duracağum *** Karadeniz karadur Yüreğimde yaradur Ben sevdim eller aldı Hala ha buramadur *** Dere akar doldurur Taşı taşa yoldurur Bu sevdalık adamı Yavaş yavaş öldürür *** Karadeniz karadur Yüreğimde yaradur Ben sevdim eller aldı Hala ha buramadur *** Karadeniz yolları Yosun tutmuş taşları Hiç çikmayi aklımdan Sevdamın bakışları *** Karadeniz karadur Yüreğimde yaradur Ben sevdim eller aldı Hala ha buramadur

Nar Danesi Sevda olmasaydı da Gönüle dolmasaydı Dünya neye yarardı da Gözeli olmasaydı *** Nar danesi danesi de Seviyom merdanesi Gözellerin içinde de Sevdiğim bir tanesi *** O yar zülfünü darar da Göğnül yarini arar Bu dünyada sevmiyenler Ahrette neye yarar *** Nar danesi danesi de Seviyom merdanesi Gözellerin içinde de Sevdiğim bir tanesi *** Nar danesi danesi de Seviyom merdanesi Gözellerin içinde de Sevdiğim bir tanesi