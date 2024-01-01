Davut Güloğlu

-
Kırma ufağım kırma
Fındıkların dalını
Anlatayım dinleyin
Şu kızların halini
***
Hovardayı sezerler
Oynar oynar gezerler
Fırsatını buldu mi
Seni hemen ezerler
***
Sarışınlar çok kurnaz
Esmerlerde cilve naz
Kiminde gurur kibir
Burnundan kıl aldırmaz
***
Kızlar sürer sefayı
Sen çekersin cefayı
Düşersin fırtınaya
Batırırsın takayı
***
Cilvelere nazara
Kanmayın bu kızlara
Canlı canlı adamı
İndirirler mezara
-
Doğuştan yaralıyım
Acı geçer günlerim
Ha bu fani dünyada
Bir gün olsun gülmedim
***
Ezelden yaralıyım
Acı geçer günlerim
Ha bu yalan dünyada
Bir gün olsun gülmedim
***
Kömürlen mi yazılmış
Anam benim kaderim
Sen de bırakıp gittin
Ben şimdi ne ederum
***
Kömürlen mi yazılmış
Anam benim kaderim
Sen de bırakıp gittin
Ben şimdi ne ederum
***
Allahım bana neden
Bu kadar çile verdin
Hayatta tek varlığım
Onuda benden aldın
***
Allahım bana neden
Bu kadar çile verdin
Hayatta tek varlığım
Onuda mı çok gördün
***
Kömürlen mi yazılmış
Anam benim kaderim
Sen de bırakıp gitin
Ben şimdi ne ederum
***
Kömürlen mi yazılmış
Anam benim kaderim
Sen de bırakıp gittin
Ben şimdi ne ederum
***
Allahım Allahım neden, neden bana
Bu kadar çile verdin
Hayatta hayatta tek varlığım
Onuda mı çok gördün
***
Kömürlen mi yazılmış
Anam benim kaderim
Sen de sen de bırakıp gittin
Ben şimdi, ben şimdi ne ederum
Ben şimdi ne ederum
Ben şimdi ne ederum
***
Kömürlen mi yazılmış
Anam benim kaderim
Sen de bırakıp gittin
Ben şimdi ne ederum
-
Kalp dediğin dayanmaz
Sevdanun ateşine
Ömrüm perişan oldi
Bir güzelin peşine
***
Olmaz böyle sevda
Olmaz böyle kader
Gel de bir sarılalım
Allah aşkına yeter
***
Sevdaya düşen ağlar
Virane olur bağlar
Yıkılsın da yok olsun
Kız dolaştığın dağlar
***
Aşık oldum güzele
Dolaştım dilden dile
Kız seni seveceğim
Toprağa girsem bile
-
Hastayım gözlerine
Bakıp kalbimi kırma
Sensiz dünyam karanlık
Beni yalnız bırakma
***
Ne cilve na nazına
Ne şirin sözlerine
Beni yakan bir şey var
hastayım gözlerine
***
Yalnız gözlerin değil
Kız her şeyin güzelmiş
Seni yaratan Allah
Ne kadar da özenmiş
***
Dudakların susmuş da oy
Gözlerin konuşuyor
O ne kadar güzellik
İnsanı büyülüyor
-
Bir söylerim, bin sayar
Bende bozuldi ayar
Bir söylerim, bin sayar
Kafamdan attı ayar
Anladım ki güzelum
Senden olmaz bana yar
Anladım ki güzelum
Senden olmaz bana yar
***
Ağzın üstüne gelmez
Cav cav eder durursun
Yedin kendi kendini ya
İnşallah kudurursun
Kararlıyım bu defa yar
Seni kaşıyacağım
Dinime, imanıma
Hem de boşayacağım
***
Ağzın üstüne gelmez
Cav cav eder durursun
Yedin kendi kendini ya
İnşallah kudurursun
Kararlıyım bu defa ya
Seni kaşıyacağım
Dinime, imanıma
Hem de boşayacağım
***
Bu ne cilve, bu ne naz?
Olmaz güzelim, olmaz
Bu ne cilve, bu ne naz?
Olmaz güzelim, olmaz
Düzelt kendini, düzelt
Senden bana yar olmaz
Düzelt kendini, düzelt
Senden bana yar olmaz
***
Ağzın üstüne gelmez
Cav cav eder durursun
Yedin kendi kendini ya
İnşallah kudurursun
Kararlıyım bu defa ya
Seni kaşıyacağım
Dinime, imanıma
Hem de boşayacağım
***
Ağzın üstüne gelmez
Cav cav eder durursun
Yedin kendi kendini ya
İnşallah kudurursun
Kararlıyım bu defa ya
Seni kaşıyacağım
Dinime, imanıma
Hem de boşayacağım
***
Bu yirminci asırın
Kızlarına doyulmaz
Bu yirminci asırın
Kızlarına doyulmaz
Onu da söyleyeyim
Bunlardan karı olmaz
Onu da söyleyeyim
Bunlardan karı olmaz
***
Ağzın üstüne gelmez
Cav cav eder durursun
Yedin kendi kendini ya
İnşallah kudurursun
Kararlıyım bu defa ya
Seni kaşıyacağım
Dinime, imanıma
Hem de boşayacağım
***
Ağzın üstüne gelmez
Cav cav eder durursun
Yedin kendi kendini ya
İnşallah kudurursun
Kararlıyım bu defa ya
Seni kaşıyacağım
Dinime, imanıma
Hem de boşayacağım
***
Ağzın üstüne gelmez
Cav cav eder durursun
-
Kar beyazdur, beyazdur
Bana yaptığın nazdur da, bana yaptığın nazdur
Bakışlarundan belli
Vallahi bu kız lazdur
Bakışlarundan belli
Vallahi bu kız lazdur
***
Oy nurcanum, nurcanum
Kurbandur sana canum
Oy nurcanum, nurcanum
Kurbandur sana canum
***
Ne dedum da darildun
Gelsana, gelsana, gelsana küçük hanum
Ne dedum da darildun
Gelsana, gelsana, gel, gel, gel, gel
Gelsana küçük hanum
***
Bugün dere taşar mi
Taşar beni aşar mi da
Taşar beni aşar mi
Habu Rizeli uşak
İnan sensiz yaşar mi
Habu Rizeli uşak
İnan sensiz yaşar mi
***
Oy nurcanum, nurcanum
Kurbandur sana canum
Oy nurcanum, nurcanum
Kurbandur sana canum
***
Ne dedum da darildun
Gelsana, gelsana, gelsana küçük hanum
Ne dedum da darildun
Gelsana, gelsana, gel, gel, gel, gel
Gelsana küçük hanum (hey)
***
Dere akayi dere
İki ucu bi yere, iki ucu bi yere
Nurcan beni da götür
Senin gittuğun yere
Nurcan beni da götür
Senin gittuğun yere
***
Oy nurcanum, nurcanum
Kurbandur sana canum
Oy nurcanum, nurcanum
Kurbandur sana canum
***
Ne dedum da darildun
Gelsana, gelsana, gelsana küçük hanum
Ne dedum sa darildun
Gelsana, gelsana, gel, gel, gel, gel
Gelsana küçük hanım
***
Oy nurcanum, nurcanum
Kurbandur sana canum
Oy nurcanum, nurcanum
Kurbandur sana canum
***
Ne dedum da darildun
Gelsana, gelsana, gelsana küçük hanum
Ne dedum da darildun
Gelsana, gelsana, gel, gel, gel, gel
-
Geçme bizim mahalleden
Selvi boylu dal boylu
Sana bakıp aşık oldu
Ben bir garip laz oğlu
***
Terzi yanlış makas atmış
Kız senin eteğine
Bu cilveler sende yavrum
Terzi makas bahane
***
Ateşe attın beni
Kor gibi yaktın beni
Düştüm kara sevdaya
Ahına sattın beni
***
Terzi yanlış makas atmış
Kız senin eteğine
Bu cilveler sende yavrum
Terzi makas bahane
-
Ben seni çok sevmişim
Bak gözlerimden belli
Şimdi de düşmanlarım
Oynayı çifte telli
***
Benim büyük Allahım
Her şeyi göriyisun
Benim ki can değil mi
Ağlatıp duriyisun
***
Dağlarda kar var idi
Bu ne biçim yar idi
Bırakıp gitti beni
Zannettim şaka idi
***
Benim büyük Allahım
Her şeyi göriyisun
Benim ki can değil mi
Ağlatıp duriyisun
***
Aksın gözümden yaşlar
Dolsun bardaklar dolsun
Bana çektirdiklerin
Ahrette hakkım olsun
***
Benim büyük Allahım
Her şeyi göriyisun
Benim ki can değil mi
Ağlatıp duriyisun
-
-
Başımda siyahım var
Güzel sende ahım var
Niye beni sevmiyon da
Benim ne günahım var
***
Koy semaver kaynasın
Sen cebimde aynasın
Çekin kızlar oyuna
Sevdiceğim oynasın
***
Salaha yolu taşlı
Bekarlar kalem kaşlı
Ne dedim de darıldın
Neden gözlerin yaşlı
***
Bafra'nın güzelleri
Tütün dizer elleri
Ne de güzel konuşur
Baldan tatlı dilleri