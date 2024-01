Davut Güloğlu

Yalan Mı? (Dere) Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor Sanki günahsız gibi gözlerime bakıyor Of of of Of of of of *** İçime akan dertler alsında seni gitsin Bu sevdanın hayrı yok, artık burada bitsin! Yalan mı yalan mı of of of Yalan yalan of of of *** Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor Sanki günahsız gibi gözlerime bakıyor Of of of Of of of of *** İçime akan dertler alsında seni gitsin Bu sevdanın hayrı yok, artık burada bitsin! Yalan mı yalan mı of of of Yalan yalan of of of *** İçime akan dertler alsında seni gitsin Bu sevdanın hayrı yok, artık burada bitsin! Yalan mı yalan mı of of of Yalan yalan of of of

Vurdi Vurdi Vuruldi Bugün günlerden pazar Oni da yağmur bozar Çıkma yavrum dişarı Nazar olsun nazar Çıkma yavrum dişarı Nazar olsun nazar *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım Etiler'de duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım şu Rize'de duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım Trabzon'da duyuldi *** Gülde bülbül ötmüyor Hasretun hiç bitmiyor Gözlerumden hayalın Vallahi hiç gitmiyor Gözlerumden hayalın Vallahi hiç gitmiyor *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım sana kadar duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım şu Samsun'da duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım Malatya'da duyuldi *** Dedum kend, kendume Araduğimi buldum Ha bu aşkın sonunda Hem ağladım hem güldüm Ha bu aşkın sonunda Hem ağladım hem güldüm *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım Etiler'de duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım şu Rize'de duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım Almanya'da duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım şu Samsun'da duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Üç vurdi, bir vuruldi Benim sevdaluklarım Ankara'da duyuldi *** Vurdi, vurdi, vuruldi Vurdi, vurdi, vuruldi

Katula Katula Hey, hey, hey, hey Hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey *** Güleyirum hâluna katıla katıla Bi' sözünü geçiremedun karina Güleyirum hâluna katıla katıla Bi' sözünü geçiremedun karina *** Daha niye vermedun ağızının payını? Vermeyisun Ula, ula, ula, ula, sen bi' kalori bile etmeyusun Ula, ula, ula, ula, bu âlemin light erkeğusun *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği, ya *** Hey, hey, hey, hey Hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey *** Güleyirum hâluna katıla katıla Bi' sözünü geçiremedun karina Güleyirum hâluna katıla katıla Bi' sözünü geçiremedun karina *** Daha niye vermedun ağızının payını? Vermeyisun Ula, ula, ula, ula, sen bi' kalori bile etmeyusun Ula, ula, ula, ula, bu âlemin light erkeğusun *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği, ya *** Yehu Yehu Uy (a-a-a-a-a-a), uy Cel ha buraya Uy, bi' tane vur (A-a-a-a-a-a) Hey, hadi (yehu), hadi Hahey, hahey Oh (a-a-a-a-a-a) *** Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ne oldi sana, ne oldi boyle? Ner'de eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği *** Ne oldi sana, ne oldi boyle?

Kar Yağdı Dağlarıma Daha mı yanacağım Bu sevda ateşinde Allahım al canımı Sevdiğimin peşinde *** Hasretin yaktı beni Kar yağdı dağlarıma Sevdalıktan gülmedum da Gideyi merağıma *** Nazlı yarimin evi Derenin kenarına Ömrüm beyhude geçti Geldi sonbaharına *** Hasretin yaktı beni Kar yağdı dağlarıma Sevdalıktan gülmedum da Gideyi merağıma *** Ne çileler yaşadım Teselli fayda etmez Aşıklar geçse bile Sevdan gönlümden gitmez *** Hasretin yaktı beni Kar yağdı dağlarıma Sevdalıktan gülmedum da Gideyi merağıma

Sarılsamda Olmayı DÜŞTÜM İNCE MARAZA YANSIN YÜREĞUM YANSIN BEN İSTEMİŞİM SENİ DE VERMEYENLER UTANSIN SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ *** BENİM GİBİ YANASIN SORMASINLAR HALİNİ İKİ KERE YANASUN DA VERMEYESİN CANINI SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ *** İNSAN DEDİĞİN İNSAN SÖZÜNDEN GERİ KALMAZ SENİN GİBİ HAYIRSIZ DA HİÇ KİMSEYE YAR OLMAZ SARILSAM DA OLMAYİ DARILSAM DA OLMAYİ *** SEVEN SEVENİNDEN BÖYLE DARILMAZ ANLADIM Kİ SENDEN BANA YAR OLMAZ ÇOK ARARSIN BENİM GİBİ GÜZELİM ETTİKLERİN YANINA DA KAR OLMAZ

Bu Mezarda Sevdiğim Var Mezarda dikenli otlar Bende bitmeyen acılar Üstünde ıslak yapraklar Bu mezarda sevdiğim var Bu mezarda sevdiğim var Canım sevdiğim *** Üstünde ıslak yapraklar Bu mezarda anacı'm var Bu mezarda babacı'm var Canım sevdiğim *** Genç yaşta kara toprakta Uzakta, dağlar ardında Yalnız uyur oralarda Bu mezarda sevdiğim var Bu mezarda sevdiğim var Canım sevdiğim *** Yalnız uyur oralarda Bu mezarda anacı'm var Bu mezarda babacı'm var Canım sevdiğim *** Ben şimdi ne, ne yapayım? Onsuz nasıl yaşayayım? Bırakın bur'da kalayım Bu mezarda sevdiğim var Bu mezarda sevdiğim var Canım sevdiğim *** Bırakın bur'da kalayım Bu mezarda anacı'm var Bu mezarda babacı'm var Canım sevdiğim *** Bırakın bur'da kalayım Bu mezarda anacı'm var Bu mezarda babacı'm var Canım sevdiğim *** Bırakın bur'da kalayım Bu mezarda anacı'm var Bu mezarda babacı'm var Canım sevdiğim