Bulağa Yağdı Piyan Şarkı Sözleri
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Davut Sulari
Bulağa Yağdı Piyan
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Bulağa yağdı piyan
İnsandır baltalıyan
Komşuluğa koymırdın
Mahleye geldim uyan
Komşuluğa koymırdın
Koynuna girdim uyan
***
Ay balam gel gidek
Kol boynuma sar gidek
Küsmüşem balam senden
Bir çift çarık al gidek
***
Altın kemer beldedir
Zükkerece ser dildedir
Yarimin gözü yoldadır
Tut, sal meni de yola dilber
***
Ay balam gel gidek
Kol boynuma sar gidek
Küsmüşem balam senden
Bir çift çarık al gidek
***
Al'Asker'em bu hallernen
Bülbül oynaşır güllernen
Yar meni şirin dillernen
Tut sal meni de yola dilber
***
Ay balam gel gidek
Kol boynuma sar gidek
Küsmüşem balam senden
Bir çift çarık al gidek