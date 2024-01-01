Bugün Bayram Günü Derler Şarkı Sözleri
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Davut Sulari
Bugün Bayram Günü Derler
-
Küstürdüm barışamam
Ayrıldım kavuşamam
Göz açtım seni gördüm
Yadınan konuşamam
Dert bende yare bende
***
Dert bende kare bende
Ey olmaz yare bende
Yuvasız kuşlar gibi
Kalmışım perakende
***
Bu dağın ensesine
Uyandım yar sesine
Yarim keklik ben avcı
Düşmüşem ensesine
***
Dert bende kare bende
Ey olmaz yare bende
Yuvasız kuşlar gibi
Kalmışım perakende
***
Ben garip eşim garip
Eşim yoldaşım garip
Öldüğüme gam yemem
Mezarda taşım garip
Dert bende yare bende
***
Dert bende kare bende
Ey olmaz yare bende
Yuvasız kuşlar gibi
Kalmışım perakende
-
Bugün bayram günü derler alem eğlenir
Sen bizim yaylaya gel başın için
Dertliler oturmuş, derdin söyleşir
Etme intizarın gül başın için hey, hey, hey, hey, hey
***
Hayran oldum, bakakaldım yüzüne
Sürme değil rastık rastık çekmiş gözüne
Hıçkırarak başım koysam dizine
Saçım okşa gönlüm gönlüm al başın için hey, hey, hey, hey, hey
***
Davut Sulari'yem ahd-ı amanda
Bir yıldız doğmuştur derd-i zamanda
Seher bülbülüyem ulu divanda
Sen benim vekilim ol başın için hey, hey, hey, hey, hey
***
Seher bülbülüyem ulu divanda
Sen benim vekilim ol başın için hey, hey, hey, hey, hey
-
Durnam gelir bizim elden
Yeni kalkmış Ağırgöl'den
N'olur konuş bizim dilden
***
Üç telli dört telli beş telli durnam
Sen olmaz isen burada durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Durnam ey durnam ey yaralı durnam
O kara gözler haralı durnam
***
Durnam arşta pervaz eyler
İn düzgünüm tavaf eyle
Nolur aşkı dilden söyle
***
Üç telli dört telli beş telli durnam
Sen olmaz isen burada durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Durnam ey durnam ey yaralı durnam
O kara gözler haralı durnam
***
Sulari'yi avcı sanma
Sakın kara taşa konma
Bizim yaylalardan inme
***
Üç telli dört telli beş telli durnam
Sen olmaz isen burada durmam
Sen olmaz isen ben sensiz olmam
Durnam ey durnam ey yaralı durnam
O kara gözler haralı durnam
-
-
Yar sevmesi sevaptır
Oy aman aman aman hey
Kaşları hem mihraptır
Yar aman aman aman hey
Bir busecik ver dedim
Oy aman aman aman hey
Dudakları şaraptır
Yar aman aman aman hey
***
Sence bu aşk hiç midir
Oy aman aman aman hey
Yüzün görmek güç müdür
Yar aman aman aman hey
Seni sevmek suç mudur
Oy aman aman aman hey
Özüm sana turaptır
Yar aman aman aman hey
***
Sarıldım ince bele
Oy aman aman aman hey
Düşürdün beni dile
Yar aman aman aman hey
Sorun bülbülü güle
Oy aman aman aman hey
Kuş dilinden hitaptır
Yar aman aman aman hey
***
Davut Sulari sana
Oy aman aman aman hey
Daha ne kadar yana
Yar aman aman aman hey
Dön yüzünü bu yana
Oy aman aman aman hey
Siyah zülfü nikaptır
Yar aman aman aman hey
-
-
Kirpiğin kaşına da değdiği zaman
Bekletme sevgilim de vur beni beni
Bekletme sevgilim de vur beni beni
***
Sevdanın şafağı da söktüğü zaman
Diyardan diyara sür beni beni
Diyardan diyara sür beni beni
***
Saçların rüzgarı da tel tel biçen de
Dudağın dilinden şerbet içen de
Dudağın dilinden de şerbet içen de
***
Gönlümde duygular ateş saçan da
Alevden gömleğe sar beni beni
Alevden gömleğe sar beni beni
***
Hasretin bırakıp özlem getiren
Güllerin yerine diken bittiren
Güllerin yerine de diken bittiren
***
Gönlümde yarayı açan o tren
Ötünce hatırla yar beni beni
Ötünce hatırla yar beni beni
-
Bir güzelin âşığıyım ağalar
Bir güzelin âşığıyım ağalar
Onun için taşa taşa tutar el beni
Onun için taşa neden tutar el beni
***
Gündüz hayalimde gece düşümde
Kumdan kuma savuruyor yel beni
Kumdan kuma savuruyor yel beni
***
Al gül olsam, ak gerdana sokulsam
Al gül olsam, ak gerdana sokulsam
Gül ab olsam, ince ince bele dökülsem
***
Köle olsam, pazarlarda satılsam
Yârim diye al sinene al beni
Yârim diye al sinene al beni
***
Pir Sultan Abdal'ım gamzeler oktur
Pir Sultan Abdal'ım kardaş gamzeler oktur
Hazeren sinemde babam yaralar çoktur
Hazeren sinemde neden yaralar çoktur
***
Benim Şah'tan başka hiç sevdiğim yoktur
Benim senden başka başka sevdiğim yoktur
İnanmazsın al Allah'a sal beni
İnanmazsın al Allah'a sal beni
-
KAŞLARIN İNCE MİNCE VAY LELE VAY LE
ÖLÜRÜM GÖRMEYİNCE YAR YANGINAM BEN VURGUNAM
BEN SENDEN HİÇ AYRILMAM VAY LELE VAY LE
KABİRE GİRMEYİNCE YAR YANGINAM BEN VURGUNAM
***
KAŞLARIN KARASINA VAY LELE VAY LE
MİM ÇEKMİŞ ARASINA YAR YANGINAM BEN VURGUNAM
SENİ MERHEM DİYORLAR VAY LELE VAY LE
GÖNLÜMÜN YARASINA YAR YANGINAM BEN VURGUNAM
-
Bulağa yağdı piyan
İnsandır baltalıyan
Komşuluğa koymırdın
Mahleye geldim uyan
Komşuluğa koymırdın
Koynuna girdim uyan
***
Ay balam gel gidek
Kol boynuma sar gidek
Küsmüşem balam senden
Bir çift çarık al gidek
***
Altın kemer beldedir
Zükkerece ser dildedir
Yarimin gözü yoldadır
Tut, sal meni de yola dilber
***
Ay balam gel gidek
Kol boynuma sar gidek
Küsmüşem balam senden
Bir çift çarık al gidek
***
Al'Asker'em bu hallernen
Bülbül oynaşır güllernen
Yar meni şirin dillernen
Tut sal meni de yola dilber
***
Ay balam gel gidek
Kol boynuma sar gidek
Küsmüşem balam senden
Bir çift çarık al gidek
-
Seher vakti kalkan kervan
İnileyip zarilenir
Bir güzele düşen gönül
Çiçeklenir korulanır
***
Bağımızda güller biter
Dalında bülbüller öter
Avcı gelir bir ok atar
Güzel ördek yaralanır
***
Bülbül geldi kondu dala
Bülbülden zerar yok güle
Namert bir taş atar yola
Olan işler gerilenir
***
Pir Sultan Abdal göçelim
Pir elinden bad'içelim
İnkar kişiden kaçalım
İnkar bir gün parelenir