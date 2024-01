Levantados sin el despertador Las persianas cerradas Dejan paso a una fracción de sol *** Y tú me consientes Me das a escuchar Un silencio a dos voces Que sólo contigo quiero cantar *** Y no, no No nos sobran los domingos Ven y quédate conmigo Aquí Por hoy Que la vida va pasando Y el tiempo se nos va Escapando Y no quiero perder Ni un minuto de tu amor *** Y cuéntame lo que dice tu piel Hace tanto esperaba Recorrerla de principio a fin Sé que allá afuera Tenemos mucho que hacer Pero nada me importa Más que estar donde sea que estés *** Y no, no No nos sobran los domingos Ven y quédate conmigo Aquí Por hoy Que la vida va pasando Y el tiempo se nos va Escapando Y no quiero perder Ni un minuto de tu amor *** Y es que el tiempo se nos va Escapando Y no quiero perder Ni un minuto de tu amor