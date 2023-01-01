Ah Bir Ataş Ver Şarkı Sözleri
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Dedublüman
Ah Bir Ataş Ver
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Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım
Sen sallan gel, ben boyuna bakayım
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Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği
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Ah, vur ataşı, gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
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Uzun olur gemilerin direği
Uzun olur gemilerin direği
Ah, çatal olur efelerin yüreği
Ah, yanık olur anaların yüreği