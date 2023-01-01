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Dedublüman Ah Bir Ataş Ver Ah Bir Ataş Ver Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım Sen sallan gel, ben boyuna bakayım *** Uzun olur gemilerin direği Uzun olur gemilerin direği Ah, çatal olur efelerin yüreği Ah, yanık olur anaların yüreği *** Ah, vur ataşı, gavur sinem ko yansın Arkadaşlar uykulardan uyansın *** Uzun olur gemilerin direği Uzun olur gemilerin direği Ah, çatal olur efelerin yüreği Ah, yanık olur anaların yüreği Tüm Şarkıları