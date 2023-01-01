Belki (Akustik) Şarkı Sözleri
Dedublüman Belki (Akustik) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dedublüman Belki (Akustik) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Belki (Akustik) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dedublüman
Belki (Akustik)
Tüm Şarkıları
-
Omzumda işlemediğim günahlar
Sözlerim de riya var
Kederim de bir aşk
Görüyor mu?
***
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım
***
Duyamadım, gidişin sessizdi
Bilemem ki ben yarın
Sessizce döner misin?
Sanmam ki
***
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım