Belki feat. Mavzer Tabancas Şarkı Sözleri Dedublüman Belki feat. Mavzer Tabancas şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dedublüman Belki feat. Mavzer Tabancas şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Belki feat. Mavzer Tabancas sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Dedublüman Belki feat. Mavzer Tabancas Belki feat. Mavzer Tabancas Omzumda işlemediğim günahlar Sözlerim de riya var Kederim de bir aşk Görüyor mu? *** Belki de yanlıştı doğrularım Aşkını, sevgini sorguladım Yolların kapalıydı zorlamadım Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım *** Duyamadım, gidişin sessizdi Bilemem ki ben yarın Sessizce döner misin? Sanmam ki *** Belki de yanlıştı doğrularım Aşkını, sevgini sorguladım Yolların kapalıydı zorlamadım Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım Tüm Şarkıları