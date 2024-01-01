Belki (Slowed+Reverb) Şarkı Sözleri
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Dedublüman
Belki (Slowed+Reverb)
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Omzumda işlemediğim günahlar
Sözlerim de riya var
Kederim de bir aşk
Görüyor mu?
***
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım
***
Duyamadım, gidişin sessizdi
Bilemem ki ben yarın
Sessizce döner misin?
Sanmam ki
***
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım