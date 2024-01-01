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Dedublüman Belki (Slowed+Reverb) Belki (Slowed+Reverb) Omzumda işlemediğim günahlar Sözlerim de riya var Kederim de bir aşk Görüyor mu? *** Belki de yanlıştı doğrularım Aşkını, sevgini sorguladım Yolların kapalıydı zorlamadım Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım *** Duyamadım, gidişin sessizdi Bilemem ki ben yarın Sessizce döner misin? Sanmam ki *** Belki de yanlıştı doğrularım Aşkını, sevgini sorguladım Yolların kapalıydı zorlamadım Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım Tüm Şarkıları