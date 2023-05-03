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7/24 Dinle Dedublüman
Çözemezsin

Çözemezsin

Alternatif Müzik

12 Parça | 46:55
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çözemezsin

Dedublüman 04:37
02

Ah Bir Ataş Ver

Dedublüman 05:57
03

Depresyondayım

Dedublüman 04:21
04

Geçmesin Günümüz

Dedublüman 04:16
05

Bir İhtimal Halim

Dedublüman 03:10
06

Fikrimin İnce Gülü

Dedublüman 03:36
07

Gamzedeyim Deva Bulmam

Dedublüman 05:15
08

En Dibine Kadar feat. Mavzer Tabancas

Dedublüman 03:01
09

Sakladığın Bir Şeyler Var

Dedublüman 03:16
... KAPAT
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