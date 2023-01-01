Dedublüman

Ölüm gibi bir gün Dudağımda zehir gibi Füsun değil mi bu? Başka türlü mümkün değil *** Hayır, bu defa başka *** Çözemezsin yok, bu düğüm kördür Bak şu gönül tutuşuyor yine son birkaç gündür Çürüyoruz bak, nefretimi gömdüm Bil ki bugün yanıyor, soluyor ömrüm *** Uyan, uyan dedim uyanmazsan bahar ölür Sarıl, sarıl dedim sarılmazsan adam ölür *** Hayır, bu defa başka *** Çözemezsin yok, bu düğüm kördür Korkmuyorum gecelerden, beni sen öldür Çürüyorum bak, nefretini gördüm Bil ki bugün yanıyor, soluyor ömrüm