Dedublüman

Çözemezsin Şarkı Sözleri
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Ölüm gibi bir gün
Dudağımda zehir gibi
Füsun değil mi bu?
Başka türlü mümkün değil
***
Hayır, bu defa başka
***
Çözemezsin yok, bu düğüm kördür
Bak şu gönül tutuşuyor yine son birkaç gündür
Çürüyoruz bak, nefretimi gömdüm
Bil ki bugün yanıyor, soluyor ömrüm
***
Uyan, uyan dedim uyanmazsan bahar ölür
Sarıl, sarıl dedim sarılmazsan adam ölür
***
Hayır, bu defa başka
***
Çözemezsin yok, bu düğüm kördür
Korkmuyorum gecelerden, beni sen öldür
Çürüyorum bak, nefretini gördüm
Bil ki bugün yanıyor, soluyor ömrüm