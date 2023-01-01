Yorumcu Şarkı Sözleri
Dedublüman Yorumcu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dedublüman Yorumcu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorumcu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bugün evden çıkmadım
Telefona bakmadım
Çok yedim, çok ağladım
Arandım bir sigara daha
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Saçlarımı taradım
Dudağımı boyadım
Giydim giydim çıkardım
Beğenmedim
Güzel olmadım
***
Depresyondayım
Unutuldum, aldatıldım
Sevgilimden ayrıldım
Çok yalnızım
***
Depresyondayım
Unutuldum, aldatıldım
Sevgilimden ayrıldım
Çok yalnızım
***
Kimseye kızamadım
Kimseye küsemedim
Sonunda kendime küstüm
Sonunda hayata
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Düşündüm banka soymayı
Uluorta soyunmayı
Hayatımdaki herkesi vurmayı
Affedin
Depresyondayım
***
Depresyondayım
Unutuldum, aldatıldım
Sevgilimden ayrıldım
Çok yalnızım
***
Depresyondayım
Unutuldum, aldatıldım
Sevgilimden ayrıldım
Çok yalnızım
***
Depresyondayım
Unutuldum, aldatıldım
Sevgilimden ayrıldım
Çok yalnızım
***
Depresyondayım
Unutuldum, aldatıldım
Sevgilimden ayrıldım
Çok yalnızım
***
Unutuldum
Sevgilimden ayrıldım
Çok yalnızım
***
Unutuldum
Sevgilimden ayrıldım
Çok yalnızım
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Kime desem derdimi ben bulutlar
Bizi dost bildiklerimiz vurdular
Bir de gurbet yarası var hepsinden derin
Söyleyin memleketten bir haber mi var?
Yoksa yârin gözyaşları mı bu yağmurlar?
Söyleyin memleketten bir haber mi var?
Yoksa yârin gözyaşları mı bu yağmurlar?
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yardan aman
Bir haber verin
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yârdan aman
Bir haber verin
***
Bulutlar yârime selam söyleyin
Kavuşma günümüz yakınmış deyin
Felek yardan ırak koyduysa bizi
Gurbet elde bir başıma neyleyim?
Yârdan ırak yaşanır mı söyleyin
Gurbet elde bir başıma neyleyim?
Yârdan ırak yaşanır mı söyleyin
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yârdan aman
Bir haber verin
***
İçerim yanıyor yar yar
Yaram pek derin
Bana nazlı yârdan aman
Bir haber verin
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