Dedublüman

Bugün evden çıkmadım Telefona bakmadım Çok yedim, çok ağladım Arandım bir sigara daha *** Saçlarımı taradım Dudağımı boyadım Giydim giydim çıkardım Beğenmedim Güzel olmadım *** Depresyondayım Unutuldum, aldatıldım Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım *** Depresyondayım Unutuldum, aldatıldım Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım *** Kimseye kızamadım Kimseye küsemedim Sonunda kendime küstüm Sonunda hayata *** Düşündüm banka soymayı Uluorta soyunmayı Hayatımdaki herkesi vurmayı Affedin Depresyondayım *** Depresyondayım Unutuldum, aldatıldım Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım *** Depresyondayım Unutuldum, aldatıldım Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım *** Depresyondayım Unutuldum, aldatıldım Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım *** Depresyondayım Unutuldum, aldatıldım Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım *** Unutuldum Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım *** Unutuldum Sevgilimden ayrıldım Çok yalnızım

Kime desem derdimi ben bulutlar Bizi dost bildiklerimiz vurdular Bir de gurbet yarası var hepsinden derin Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yârin gözyaşları mı bu yağmurlar? Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yârin gözyaşları mı bu yağmurlar? *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yardan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yârdan aman Bir haber verin *** Bulutlar yârime selam söyleyin Kavuşma günümüz yakınmış deyin Felek yardan ırak koyduysa bizi Gurbet elde bir başıma neyleyim? Yârdan ırak yaşanır mı söyleyin Gurbet elde bir başıma neyleyim? Yârdan ırak yaşanır mı söyleyin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yârdan aman Bir haber verin *** İçerim yanıyor yar yar Yaram pek derin Bana nazlı yârdan aman Bir haber verin