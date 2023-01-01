Dedublüman

Günden güne bu karanlıklar En dibine kadar seni bağlamış Hangi söz, hangi şiir ki bu? Ne bir umut ne de güzel bir an kalmış *** Hani sen beni severdin, ya Hani sen beni sorardın, ya *** Sonunu bile bile ben seçmiştim Elimde değildi, yenilmiştim Bir gün vardın bir yoktun, değişmiştin Mesele bu ya ben silinmiştim *** Hani sen beni severdin, ya Hani sen beni sorardın, ya