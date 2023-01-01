En Dibine Kadar feat. Mavzer Tabancas Şarkı Sözleri
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Dedublüman
En Dibine Kadar feat. Mavzer Tabancas
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Günden güne bu karanlıklar
En dibine kadar seni bağlamış
Hangi söz, hangi şiir ki bu?
Ne bir umut ne de güzel bir an kalmış
***
Hani sen beni severdin, ya
Hani sen beni sorardın, ya
***
Sonunu bile bile ben seçmiştim
Elimde değildi, yenilmiştim
Bir gün vardın bir yoktun, değişmiştin
Mesele bu ya ben silinmiştim
***
Hani sen beni severdin, ya
Hani sen beni sorardın, ya