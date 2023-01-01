Fikrimin İnce Gülü Şarkı Sözleri
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Dedublüman
Fikrimin İnce Gülü
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O gün ki gördüm seni
Yaktın ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah, yaktın beni
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Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
Fikrimin ince gülü
Kalbimin şen bülbülü
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah, yaktın beni
***
Ateşli dudakların
Gamzeli yanakların
Ateşli dudakların
Gamzeli yanakların
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah, yaktın beni
***
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah, yaktın beni
O gün ki gördüm seni
Yaktın ah, yaktın beni