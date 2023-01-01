Dedublüman

O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni *** Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü *** O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni *** Ateşli dudakların Gamzeli yanakların Ateşli dudakların Gamzeli yanakların *** O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni *** O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni O gün ki gördüm seni Yaktın ah, yaktın beni