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Dedublüman
Gamzedeyim Deva Bulmam
Alternatif Müzik
12 Parça | 46:55
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Şarkı Sözleri
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01
Gamzedeyim Deva Bulmam
Dedublüman
05:15
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02
Ah Bir Ataş Ver
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05:57
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03
Depresyondayım
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04:21
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04
Geçmesin Günümüz
Dedublüman
04:16
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05
Bir İhtimal Halim
Dedublüman
03:10
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06
Fikrimin İnce Gülü
Dedublüman
03:36
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07
Çözemezsin
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04:37
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08
En Dibine Kadar feat. Mavzer Tabancas
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03:01
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09
Sakladığın Bir Şeyler Var
Dedublüman
03:16
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