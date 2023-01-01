Dedublüman

Hey, hey Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey *** Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, hiç yuva kurmam Gamzedeyim, deva bulmam Garibim, hiç yuva kurmam *** Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim, hiç reha bulmam *** Hey, hey Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey *** Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor *** Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor