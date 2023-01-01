Gamzedeyim Deva Bulmam Şarkı Sözleri
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Dedublüman
Gamzedeyim Deva Bulmam
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Hey, hey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
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Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, hiç yuva kurmam
Gamzedeyim, deva bulmam
Garibim, hiç yuva kurmam
***
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim, hiç reha bulmam
***
Hey, hey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
***
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
***
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor