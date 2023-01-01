Dedublüman

Geçmesin günümüz, sevgilim, yasla O güzel başını göğsüme yasla *** Geçmesin günümüz, sevgilim, yasla O güzel başını göğsüme yasla *** Birleşebilir mi, ah, aşk ihtirasla? O güzel başını göğsüme yasla *** Birleşebilir mi, ah, aşk ihtirasla? O güzel başını göğsüme yasla *** Ela gözlerinde menevişler var Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar *** Ela gözlerinde menevişler var Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar *** Okşasam doyamam, ah, ta fecre kadar O güzel başını göğsüme yasla *** Okşasam doyamam, ah, ta fecre kadar O güzel başını göğsüme yasla