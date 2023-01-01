Geçmesin Günümüz Şarkı Sözleri
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Dedublüman
Geçmesin Günümüz
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Geçmesin günümüz, sevgilim, yasla
O güzel başını göğsüme yasla
***
Geçmesin günümüz, sevgilim, yasla
O güzel başını göğsüme yasla
***
Birleşebilir mi, ah, aşk ihtirasla?
O güzel başını göğsüme yasla
***
Birleşebilir mi, ah, aşk ihtirasla?
O güzel başını göğsüme yasla
***
Ela gözlerinde menevişler var
Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar
***
Ela gözlerinde menevişler var
Kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar
***
Okşasam doyamam, ah, ta fecre kadar
O güzel başını göğsüme yasla
***
Okşasam doyamam, ah, ta fecre kadar
O güzel başını göğsüme yasla