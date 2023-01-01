Dedublüman

Kayıp bir şeyler var aramızda Bilmediğim halde ziyadesiyle mahvolmuş derin bir hal içindeyim İçindeyim *** O kadar kolay değil bu Sakladığın hep bir şeyler var Ellerini kaçır tamam ama Gözlerinde ayrılıklar O kadar ucuz değil bu *** O gün de susmuştun ve yüzünde bilmediğim bir sen Birikmiş, sanki dert olmuş gibi sana vazgeçmişsin Vazgeçmişsin *** O kadar kolay değil bu Sakladığın hep bir şeyler var Ellerini kaçır tamam ama Gözlerinde ayrılıklar O kadar ucuz değil bu