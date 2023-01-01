Sakladığın Bir Şeyler Var Şarkı Sözleri
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Dedublüman
Sakladığın Bir Şeyler Var
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Kayıp bir şeyler var aramızda
Bilmediğim halde ziyadesiyle mahvolmuş derin bir hal içindeyim
İçindeyim
***
O kadar kolay değil bu
Sakladığın hep bir şeyler var
Ellerini kaçır tamam ama
Gözlerinde ayrılıklar
O kadar ucuz değil bu
***
O gün de susmuştun ve yüzünde bilmediğim bir sen
Birikmiş, sanki dert olmuş gibi sana vazgeçmişsin
Vazgeçmişsin
***
O kadar kolay değil bu
Sakladığın hep bir şeyler var
Ellerini kaçır tamam ama
Gözlerinde ayrılıklar
O kadar ucuz değil bu