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Benim İçin Üzülme

Benim İçin Üzülme

Alternatif Müzik

11 Parça | 36:05
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Benim İçin Üzülme

Şarkı Sözleri Jabbar 03:30
02

Hep Olsan

Şarkı Sözleri Jabbar 03:15
03

Cesaretsizce Olmuyor

Şarkı Sözleri Jabbar 03:12
04

Geçmiş Değişmez

Şarkı Sözleri Jabbar 04:05
05

Ne Olursun

Şarkı Sözleri Jabbar 02:29
06

Raf - Akustik Versiyon

Şarkı Sözleri Jabbar 04:15
07

Raf

Şarkı Sözleri Jabbar 00:00
08

Uzun Uzun

Şarkı Sözleri Jabbar 03:36
09

Güzelliğin On Para Etmez

Şarkı Sözleri Jabbar 03:28
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