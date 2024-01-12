Gözlerin nemli nemli, başını hiç öne eğme Ayrılık onur değil ki, benim için üzülme Ayrılık onur değil ki, benim için üzülme *** Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım Sende kaybettiğimi başkasında ararım Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım Sende kaybettiğimi başkasında ararım *** Benim için üzülme Benim için üzülme Benim için üzülme Benim için üzülme *** Sevgiyi yaşamaz hiç, ağlamak bana düşer Bir ömür harap oldu ah ağlamak bana düşer Bir ömür harap oldu ah ağlamak bana düşer *** Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım Sende kaybettiğimi başkasında ararım Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım Sende kaybettiğimi başkasında ararım