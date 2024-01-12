Benim İçin Üzülme Şarkı Sözleri
Jabbar Benim İçin Üzülme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Jabbar Benim İçin Üzülme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim İçin Üzülme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Gözlerin nemli nemli, başını hiç öne eğme
Ayrılık onur değil ki, benim için üzülme
Ayrılık onur değil ki, benim için üzülme
***
Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım
Sende kaybettiğimi başkasında ararım
Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım
Sende kaybettiğimi başkasında ararım
***
Benim için üzülme
Benim için üzülme
Benim için üzülme
Benim için üzülme
***
Sevgiyi yaşamaz hiç, ağlamak bana düşer
Bir ömür harap oldu ah ağlamak bana düşer
Bir ömür harap oldu ah ağlamak bana düşer
***
Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım
Sende kaybettiğimi başkasında ararım
Bundan sonra adını kırk yılda bir anarım
Sende kaybettiğimi başkasında ararım