Cesaretsizce Olmuyor Şarkı Sözleri
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Jabbar
Cesaretsizce Olmuyor
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İstemek yetmiyor uçmak için
Kanat çırpmak lazım üstünden geçmişin
Yaşadım kaç sene ne bilmişim
Aklımı zorlasam
***
Neden, niçinle bu iş olmuyor
Hayat sensiz de gülüp oynuyor
Kırılsa da kalp kolay kolay
Artık onun sözü geçmiyor
***
Hayıflandım durdum kendime
Oturdum düşündüm, konuştum eski benle
Sonra baktım bana iyi gelmiyor
Kalk dedim gidiyorsun
***
Cesaretsizce bu iş olmuyor
Boşa koymam artık dolmuyor
Yıktı geçti deli fırtına
Dindi daha da beklenmiyor
***
Neden, niçinle bu iş olmuyor
Hayat sensiz de gülüp oynuyor
Kırılsa da kalp kolay kolay
Artık onun sözü geçmiyor
***
Cesaretsizce bu iş olmuyor
Boşa koymam artık dolmuyor
Yıktı geçti deli fırtına
Dindi daha da beklenmiyor
***
Yıktı geçti deli fırtına
Dindi daha da beklenmiyor