İstemek yetmiyor uçmak için Kanat çırpmak lazım üstünden geçmişin Yaşadım kaç sene ne bilmişim Aklımı zorlasam *** Neden, niçinle bu iş olmuyor Hayat sensiz de gülüp oynuyor Kırılsa da kalp kolay kolay Artık onun sözü geçmiyor *** Hayıflandım durdum kendime Oturdum düşündüm, konuştum eski benle Sonra baktım bana iyi gelmiyor Kalk dedim gidiyorsun *** Cesaretsizce bu iş olmuyor Boşa koymam artık dolmuyor Yıktı geçti deli fırtına Dindi daha da beklenmiyor *** Neden, niçinle bu iş olmuyor Hayat sensiz de gülüp oynuyor Kırılsa da kalp kolay kolay Artık onun sözü geçmiyor *** Cesaretsizce bu iş olmuyor Boşa koymam artık dolmuyor Yıktı geçti deli fırtına Dindi daha da beklenmiyor *** Yıktı geçti deli fırtına Dindi daha da beklenmiyor