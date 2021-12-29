Deeperise & Jabbar

Deeperise kariyerine on altı yaşındayken başlamış birçok mekanda DJ'lik yaparak deep house, indie dance ve nu disko türlerine yatkınlığını fark etmiştir. Jabbar, müzik dünyasına ilk adımını attığı sıralarda, Jabbar ismini kullanmaya başlamıştır. Deeperise ve Jabbar adlı ikili 2017 yılında müzik piyasasına sundukları “Raf” şarkısıyla büyük bir ün yakalamıştır. Jabbar, ünlü ikilinin nasıl tanışma hikayesini ''Onunla yakaladığımız sinerji, Tolga diye ortak bir arkadaşımızın vasıtasıyla oluştu. Hikaye, benim Raf'ın daha erken bir versiyonunu, bir web sitesi üzerinden paylaşmamla başladı. Sonra Tolga'nın onu görüp Deeperise'a 'Böyle bir şarkı var, bir araya gelmek ister misiniz? Siz bir araya gelseniz başka bir yere gidebilir' diye düşünmesiyle ilerleyen bir süreç oldu. Müzik yapmasak da çok seviyoruz birbirimizi biz. Ama yapmaya da devam ediyoruz'' cümleleriyle dile getirmiştir. Deeperise’ın asıl adı Mesut Yılmaz’dır. Seçmiş olduğu Deeprise takma adının anlamı ise derin yükseliştir. Jabbar’ın asıl adı ise Mücahit Turan’dır. Jabbar bu ismin aslında grubunun adı olduğunu ancak İnsanların uzun süre adının Jabbar olduğunu sanması ve grup arkadaşları farklı yollara devam edince bu isimle tek başına kalmasından dolayı bu ismi seçmiştir. Şarkılarını hem Türkçe hem de İngilizce versiyonlarını yayınlayan ikilinin amacı önce Türkiye içinde, ardından Avrupa çapında bir başarı elde etmek ve Avrupa’da Türk bayrağını gösterebilmektir. Deeprise DJ ve prodüktör görevindeyken, Jabbar ise vokalistlik görevini üstlenmiştir. İkili bireysel sanatçıdır ve grup değildir. Elektronik müzikle kendi enstrümanlarını şarkılarında harmanlayan ikili aslında hüzünlü ama ritmik şarkıları ortaya çıkarmıştır. Birlikte çeşitli şarkılar çıkaran iki ünlü sanatçı büyük bir hayran kitlesine sahip olmuş ve yeni çıkardıkları şarkılarla da müzikseverlerin beğenisini kazanmaya devam etmiştir.