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7/24 Dinle
Jabbar
Geçmiş Değişmez
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11 Parça | 36:05
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01
Geçmiş Değişmez
Şarkı Sözleri
Jabbar
04:05
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02
Hep Olsan
Şarkı Sözleri
Jabbar
03:15
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03
Cesaretsizce Olmuyor
Şarkı Sözleri
Jabbar
03:12
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04
Benim İçin Üzülme
Şarkı Sözleri
Jabbar
03:30
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05
Ne Olursun
Şarkı Sözleri
Jabbar
02:29
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06
Raf - Akustik Versiyon
Şarkı Sözleri
Jabbar
04:15
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07
Raf
Şarkı Sözleri
Jabbar
00:00
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08
Uzun Uzun
Şarkı Sözleri
Jabbar
03:36
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09
Güzelliğin On Para Etmez
Şarkı Sözleri
Jabbar
03:28
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