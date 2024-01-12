Görebilir de Yine de sen *** Gözler, görebilir de Kanabilir de Yine de sen, kanma *** Kalp, yanılabilir de Kırılabilir de Delice sev, vazgeçme *** Biriciğim sen Olabilirsen Kaybolup gitme *** Gelsen, beni bi' bulsan Gülüşüm olsan, güneş gibi *** Gözler, görebilir de Kanabilir de Yine de sen, kanma *** Kalp, yanılabilir de Kırılabilir de Delice sev, vazgeçme *** Biriciğim sen Olabilirsen Kaybolup gitme *** Gelsen, beni bi' bulsan Gülüşüm olsan, güneş gibi