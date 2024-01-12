Geçmiş Değişmez Şarkı Sözleri
Jabbar Geçmiş Değişmez şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Jabbar Geçmiş Değişmez şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geçmiş Değişmez sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Görebilir de
Yine de sen
***
Gözler, görebilir de
Kanabilir de
Yine de sen, kanma
***
Kalp, yanılabilir de
Kırılabilir de
Delice sev, vazgeçme
***
Biriciğim sen
Olabilirsen
Kaybolup gitme
***
Gelsen, beni bi' bulsan
Gülüşüm olsan, güneş gibi
***
Gözler, görebilir de
Kanabilir de
Yine de sen, kanma
***
Kalp, yanılabilir de
Kırılabilir de
Delice sev, vazgeçme
***
Biriciğim sen
Olabilirsen
Kaybolup gitme
***
Gelsen, beni bi' bulsan
Gülüşüm olsan, güneş gibi