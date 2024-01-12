Güzelliğin On Para Etmez Şarkı Sözleri
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Jabbar
Güzelliğin On Para Etmez
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Güzelliğin on par' etmez
Güzelliğin on par' etmez
Bu bendeki aşk olmasa
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Eğlenecek yer bulamaz
Gönlümdeki köşk olmasa
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Eğlenecek yer bulamaz
Gönlümdeki köşk olmasa
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Tabirin sığmaz kaleme
Tabirin sığmaz kaleme
Derdin dermandır yareme
***
İsmin yayılmaz âleme
Aşklarda meşk olmasa
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İsmin yayılmaz âleme
Aşklarda meşk olmasa
***
Kim okurdu, kim yazardı?
Kim okurdu, kim yazardı?
Bu düğümü kim çözerdi?
***
Koyun, kurt ile gezerdi
Fikir başka başk' olmasa
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Koyun, kurt ile gezerdi
Fikir başka başk' olmasa