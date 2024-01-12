Hep Olsan Şarkı Sözleri
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Pır pır eder
Uçamaz bu kelebek
Kanadı altın
İçi hep yorgun
***
Hayat hep çok sert
Ruhu olmuş pert
Çare nedir
Bilemez, bulamaz
***
Hep olsan tadın olmaz
Öyle gel git zamanla
Eksiksiz kıymet bulmaz
Ya da yalan dolanla
***
Kilitlenir çözemezsin
Dur durak bilmez dünya
Sonunu getiremezsin
Hani aklın kalır ya
***
Hep olsan tadın olmaz
Öyle gel git zamanla
Eksiksiz kıymet bulmaz
Ya da yalan dolanla
***
Kilitlenir çözemezsin
Dur durak bilmez dünya
Sonunu getiremezsin
Hani aklın kalır ya
***
Kanatlarını çırpamaz ürkek
Feryadı dünden deli gönlünden
Sabah olmaz mı, yeri dolmaz mı?
Görmezsen hiç olmaz o güneş
***
Hep olsan tadın olmaz
Öyle gel git zamanla
Eksiksiz kıymet bulmaz
Ya da yalan dolanla
***
Kilitlenir çözemezsin
Dur durak bilmez dünya
Sonunu getiremezsin
Hani aklın kalır ya
***
Hep olsan tadın olmaz
Öyle gel git zamanla
Eksiksiz kıymet bulmaz
Ya da yalan dolanla
***
Kilitlenir çözemezsin
Dur durak bilmez dünya
Sonunu getiremezsin
Hani aklın kalır ya