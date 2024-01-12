Pır pır eder Uçamaz bu kelebek Kanadı altın İçi hep yorgun *** Hayat hep çok sert Ruhu olmuş pert Çare nedir Bilemez, bulamaz *** Hep olsan tadın olmaz Öyle gel git zamanla Eksiksiz kıymet bulmaz Ya da yalan dolanla *** Kilitlenir çözemezsin Dur durak bilmez dünya Sonunu getiremezsin Hani aklın kalır ya *** Hep olsan tadın olmaz Öyle gel git zamanla Eksiksiz kıymet bulmaz Ya da yalan dolanla *** Kilitlenir çözemezsin Dur durak bilmez dünya Sonunu getiremezsin Hani aklın kalır ya *** Kanatlarını çırpamaz ürkek Feryadı dünden deli gönlünden Sabah olmaz mı, yeri dolmaz mı? Görmezsen hiç olmaz o güneş *** Hep olsan tadın olmaz Öyle gel git zamanla Eksiksiz kıymet bulmaz Ya da yalan dolanla *** Kilitlenir çözemezsin Dur durak bilmez dünya Sonunu getiremezsin Hani aklın kalır ya *** Hep olsan tadın olmaz Öyle gel git zamanla Eksiksiz kıymet bulmaz Ya da yalan dolanla *** Kilitlenir çözemezsin Dur durak bilmez dünya Sonunu getiremezsin Hani aklın kalır ya