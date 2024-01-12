Gel, gönlümü yerden yere Vurma güzel, ne olursun Gel, gönlümü yerden yere Vurma güzel, ne olursun *** Gül dururken dikenleri Derme güzel, ne olursun Gül dururken dikenleri Derme güzel, ne olursun *** Git diyemem, kal diyemem Sen goncasın, gül diyemem Git diyemem, kal diyemem Sen goncasın, gül diyemem *** Çok severim, söyleyemem Sorma güzel, ne olursun Çok severim, söyleyemem Sorma güzel, ne olursun *** Sevgin nefes, sevgin candır Sevgin bana heyecandır Sevgin nefes, sevgin candır Sevgin bana heyecandır *** Kalbim ince bir fidandır Kırma güzel, ne olursun Kalbim ince bir fidandır Kırma güzel, ne olursun *** Git diyemem, kal diyemem Sen goncasın, gül diyemem Git diyemem, kal diyemem Sen goncasın, gül diyemem *** Çok severim, söyleyemem Sorma güzel, ne olursun Çok severim, söyleyemem Sorma güzel, ne olursun