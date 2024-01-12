Ne Olursun Şarkı Sözleri
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Gel, gönlümü yerden yere
Vurma güzel, ne olursun
Gel, gönlümü yerden yere
Vurma güzel, ne olursun
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Gül dururken dikenleri
Derme güzel, ne olursun
Gül dururken dikenleri
Derme güzel, ne olursun
***
Git diyemem, kal diyemem
Sen goncasın, gül diyemem
Git diyemem, kal diyemem
Sen goncasın, gül diyemem
***
Çok severim, söyleyemem
Sorma güzel, ne olursun
Çok severim, söyleyemem
Sorma güzel, ne olursun
***
Sevgin nefes, sevgin candır
Sevgin bana heyecandır
Sevgin nefes, sevgin candır
Sevgin bana heyecandır
***
Kalbim ince bir fidandır
Kırma güzel, ne olursun
Kalbim ince bir fidandır
Kırma güzel, ne olursun
***
Git diyemem, kal diyemem
Sen goncasın, gül diyemem
Git diyemem, kal diyemem
Sen goncasın, gül diyemem
***
Çok severim, söyleyemem
Sorma güzel, ne olursun
Çok severim, söyleyemem
Sorma güzel, ne olursun