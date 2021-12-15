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Unuttum Derdimi

Unuttum Derdimi

Evde

11 Bölüm | 36:05
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Unuttum Derdimi

Şarkı Sözleri Jabbar 03:49
02

Hep Olsan

Şarkı Sözleri Jabbar 03:15
03

Cesaretsizce Olmuyor

Şarkı Sözleri Jabbar 03:12
04

Geçmiş Değişmez

Şarkı Sözleri Jabbar 04:05
05

Benim İçin Üzülme

Şarkı Sözleri Jabbar 03:30
06

Ne Olursun

Şarkı Sözleri Jabbar 02:29
07

Raf - Akustik Versiyon

Şarkı Sözleri Jabbar 04:15
08

Raf

Şarkı Sözleri Jabbar 00:00
09

Uzun Uzun

Şarkı Sözleri Jabbar 03:36
10

Güzelliğin On Para Etmez

Şarkı Sözleri Jabbar 03:28
... KAPAT
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