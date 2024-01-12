Çıkmaz aklımdan gözlerin Saplanır ok gibi o sözlerin Bilir misin ardından Çok gülmedim *** Belki de sen beni pek sevmedin Belki de sevdin de göstermedin *** Şimdi düşün uzun uzun Tartıp azın özün Neden bitmez bu sızın? Sensiz huzursuzum Yersiz huzursuzum *** Aktın su gibi söndürmedin Kendine hiç toz kondurmadın Ben üç adım ardında sen bir dönmedin Sen bana hep baktın hiç görmedin *** Şimdi düşün uzun uzun İçinde durur çözüm Sorun değil aslında nazın Sensiz huzursuzum *** Şimdi düşün uzun uzun Tartıp azın özün Neden bitmez bu sızın? Sensiz huzursuzum *** Şimdi düşün uzun uzun Tartıp azın özün Neden bitmez bu sızın? Sensiz huzursuzum *** Sensiz huzursuzum Sensiz huzursuzum