Gönlünüze Talibim Şarkı Sözleri
Jabbar Gönlünüze Talibim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Jabbar Gönlünüze Talibim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönlünüze Talibim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Çıkmaz aklımdan gözlerin
Saplanır ok gibi o sözlerin
Bilir misin ardından
Çok gülmedim
***
Belki de sen beni pek sevmedin
Belki de sevdin de göstermedin
***
Şimdi düşün uzun uzun
Tartıp azın özün
Neden bitmez bu sızın?
Sensiz huzursuzum
Yersiz huzursuzum
***
Aktın su gibi söndürmedin
Kendine hiç toz kondurmadın
Ben üç adım ardında sen bir dönmedin
Sen bana hep baktın hiç görmedin
***
Şimdi düşün uzun uzun
İçinde durur çözüm
Sorun değil aslında nazın
Sensiz huzursuzum
***
Şimdi düşün uzun uzun
Tartıp azın özün
Neden bitmez bu sızın?
Sensiz huzursuzum
***
Şimdi düşün uzun uzun
Tartıp azın özün
Neden bitmez bu sızın?
Sensiz huzursuzum
***
Sensiz huzursuzum
Sensiz huzursuzum
-
Ve sen gidiyorsun ben sana aşık
Geri dönmene vermeden ışık
Ben kendi kendimle aklım karışık
Her an sensizliğe ağlayacağım
***
Gezdiğimiz yerler soracak seni
Ayrılığın yükü yoracak beni
Elini tenini kısık sesini
Seni her şeyinle arayacağım
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim, benim
Seni yüreğimde saklayacağım
***
Seni umutlarıma ektim
Onlarla biçeceğim
Ve ben seni yarın seveceğim
Unutma unutulanlar
Unutanları asla unutmazlar
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim
Seni yüreğimde saklayacağım
***
Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah
Adını dilimde hep anacağım billah
Yokluğun zoruma gidecek benim
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-