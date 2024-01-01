Deha Bilimlier

Adı Aşk Şarkı Sözleri
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Aşkta derin sulardayım
Sevdim ama kuraktayım
Ayrılığın başındayım
Elden ele tuzaktayım
***
Bile bile yandım
Göreni de yok
Zalime kandım
Yalanı da çok
***
Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri
Derdimle yaz beni, sevdalar hep deli
Çaldıysa sevgi türküleri
Ses ver de duysun o beni
-
Aşkta derin sulardayım
Sevdim ama kuraktayım
Ayrılığın başındayım
Elden ele tuzaktayım
***
Bile bile yandım
Göreni de yok
Zalime kandım
Yalanı da çok
***
Seyrettim gözleri, hançermiş sözleri
Derdimle yaz beni, sevdalar hep deli
Çaldıysa sevgi türküleri
Ses ver de duysun o beni
-
Ne ayıbı biliyor ne kayıbı umurunda
Yalancı aşkların hep ölüyor uğrunda
Ne arar ne sorar o ne kalbini yorar o
Papatya akıllım bi seviyor bi sevmiyor
***
Ah söndü sönüyor şu ateşi yaksan artık
Ah ya tamam ya devam
Bi karar versen artık
***
Ya beni sevicen adam gibi ya da giderim
Ya yıkıcam duvarları ya da bırak deleyim
Ya koyucan adımı aşk ya da beni unut sevgilim
***
Ya beni sevicen adam gibi ya da giderim
Ya yıkıcam duvarları ya da bırak deleyim
Ya koyucan adımı aşk ya da beni unut sevgilim
***
Ya koyucan adımı aşk ya da beni unut sevgilim