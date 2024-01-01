Deha Bilimlier

Ne ayıbı biliyor ne kayıbı umurunda Yalancı aşkların hep ölüyor uğrunda Ne arar ne sorar o ne kalbini yorar o Papatya akıllım bi seviyor bi sevmiyor *** Ah söndü sönüyor şu ateşi yaksan artık Ah ya tamam ya devam Bi karar versen artık *** Ya beni sevicen adam gibi ya da giderim Ya yıkıcam duvarları ya da bırak deleyim Ya koyucan adımı aşk ya da beni unut sevgilim *** Ya beni sevicen adam gibi ya da giderim Ya yıkıcam duvarları ya da bırak deleyim Ya koyucan adımı aşk ya da beni unut sevgilim *** Ya koyucan adımı aşk ya da beni unut sevgilim