Deha Bilimlier

Tanrım Şarkı Sözleri
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Korkardım aşkın adı geçince
Yıllardır kaçardım aşık olmaktan
Bir anda oldu olmaz dediğim her şey
Bilseydim seni böyle sevmezdim
***
Tanrım nerden sevdim, nerden düştüm bu belaya?
Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim yazıklar olsun
***
Allam’ım duy beni, yeter kurtar beni
Anladım ki her şey yalan.
Gözünü kırpmadan bitirdi aşk beni
Dayan yüreğim dayan.
***
Tanrım nerden sevdim, nerden düştüm bu belaya?
Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim yazıklar olsun