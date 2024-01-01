Deha Bilimlier

Korkardım aşkın adı geçince Yıllardır kaçardım aşık olmaktan Bir anda oldu olmaz dediğim her şey Bilseydim seni böyle sevmezdim *** Tanrım nerden sevdim, nerden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim yazıklar olsun *** Allam’ım duy beni, yeter kurtar beni Anladım ki her şey yalan. Gözünü kırpmadan bitirdi aşk beni Dayan yüreğim dayan. *** Tanrım nerden sevdim, nerden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna Senden kopmazsa yüreğim yazıklar olsun