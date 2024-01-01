Deha Bilimlier

Sebebim bir tanem her yanım senle dolu Nedensiz seveceğiz sonum olsa bu aşkın yolu *** Canımın içi gitmesin bana vedayı etmesin Giderken bensizliğe üzülmesin Bu nasıl ayrılık demesin, bu nasıl acı demesin Son sözüm söylüyorum beni dinleyin *** Bizi kimse ayıramaz yolumuza kimse taş koyamaz Gülüm bir gün güleceğiz çünkü biz yeminliyiz Bebeğim hep seveceğiz aşk yolunda gideceğiz Gerekirse öleceğiz çünkü biz dönemeyiz