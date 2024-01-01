Yeminliyiz Şarkı Sözleri
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Deha Bilimlier
Yeminliyiz
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Sebebim bir tanem
her yanım senle dolu
Nedensiz seveceğiz sonum olsa
bu aşkın yolu
***
Canımın içi gitmesin
bana vedayı etmesin
Giderken bensizliğe üzülmesin
Bu nasıl ayrılık demesin,
bu nasıl acı demesin
Son sözüm söylüyorum
beni dinleyin
***
Bizi kimse ayıramaz
yolumuza kimse taş koyamaz
Gülüm bir gün güleceğiz
çünkü biz yeminliyiz
Bebeğim hep seveceğiz
aşk yolunda gideceğiz
Gerekirse öleceğiz
çünkü biz dönemeyiz