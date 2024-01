Ia ramai cu ma-ta *** Iti faceam clatite doar cu dragoste si dor Imi gatesti doar zile fripte tu traiesti eu simt ca mor Ne imbatam doar cu iubirea ce ai transformat-o in rom Ce om oooo ce om Cand te-am cunoscut erai mai simplu si mai high Ai venit cu-n kil de mere si m-ai cucerit cu-n ceai Ce-ai avut se cheama farmec acum ia-l de unde n-ai Ramai unde vrei cu bine ia si merele cu tine. *** Stii ca fara tine viata este pustiu Daca n-ai iubire nu prea ai nimic Stii ca nu rezisti fara mine eu stiu Ia ramai cu ma-ta hai ramai cu ma-ta *** Fata mea de ce imi faci rau Cu tine ma simt titanic Nu te plac pentru popou Poa' sa fie el balcanic Nu am de unde mai mult Zau am salariu de mecanic No panica de disco Mai retro ca un brisco Pentru tine merg pe descult De aici pana in San Diego Yo mas lego tu eu ego Colego intelegi ti prego *** Vreau sa construim ceva si nu piesele de lego Ori ramai cu mine ori ramai cu bine. *** Stii ca fara tine viata este pustiu Daca n-ai iubire nu prea ai nimic Stii ca nu rezisti fara mine eu stiu Ia ramai cu ma-ta hai ramai cu ma-ta *** Negre imi faci zilele Albe imi sunt noptile De ce te comporti ca Eva Daca nu-ti plac merele Vreau sa fii a mea forever Ca la prima vedere. *** Stii ca fara tine viata este pustiu Daca n-ai iubire nu prea ai nimic Stii ca nu rezisti fara mine eu stiu Ia ramai cu ma-ta hai ramai cu ma-ta *** Si uite asa am terminat si aceasta poveste de aproape dragoste In care el o iubea pe ea foarte mult Ea il iubea dar el tot ii dadea mere Si ea i s-a facut rau de la atatea mere Si ca. cu mamele ca na iti dai seama Si s-au despartit si au trait nefericiti pana la adanci batraneti