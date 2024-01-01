Olmuyor Şarkı Sözleri
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Geceleri seni hep arar dururum
Düşlerimde seni yaşarım dururum
Hayallerde bin defa görürüm seni
Nerdesin bir tanem?
Nerdesin, nerde?
***
Tutmak isterim seni her an
Rüyalarımda
Seni, bir tek seni
Sayıklarım uykularımda
***
Olmuyor, bir tanem olmuyor
Sen yanımda yoksun ya
Geçmiyor, geceler bitmiyor
Sen yanımda yoksun ya
***
Sensiz çekilmiyor
Artık gecelerim
Hasretin yakıyor inan
Bir tanem, oof
***
Olmuyor, bir tanem olmuyor
Sen yanımda yoksun ya
Geçmiyor, geceler bitmiyor
Sen yanımda yoksun ya
***
Dinmiyor şimdi yaşlar gözlerimden
Nereye baksam resmin önümde
Bomboş yatağımda
Sıcağından uzakta
Beklerim bir tanem
Beklerim seni
***
Olmuyor, bir tanem olmuyor
Sen yanımda yoksun ya
Geçmiyor, geceler bitmiyor
Sen yanımda yoksun ya
***
Olmuyor, bir tanem olmuyor
Sen yanımda yoksun ya
Geçmiyor, geceler bitmiyor
Sen yanımda yoksun ya
***
Olmuyor, bir tanem olmuyor
Sen yanımda yoksun ya
Geçmiyor, geceler bitmiyor
Sen yanımda yoksun ya