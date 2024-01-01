Geceleri seni hep arar dururum Düşlerimde seni yaşarım dururum Hayallerde bin defa görürüm seni Nerdesin bir tanem? Nerdesin, nerde? *** Tutmak isterim seni her an Rüyalarımda Seni, bir tek seni Sayıklarım uykularımda *** Olmuyor, bir tanem olmuyor Sen yanımda yoksun ya Geçmiyor, geceler bitmiyor Sen yanımda yoksun ya *** Sensiz çekilmiyor Artık gecelerim Hasretin yakıyor inan Bir tanem, oof *** Olmuyor, bir tanem olmuyor Sen yanımda yoksun ya Geçmiyor, geceler bitmiyor Sen yanımda yoksun ya *** Dinmiyor şimdi yaşlar gözlerimden Nereye baksam resmin önümde Bomboş yatağımda Sıcağından uzakta Beklerim bir tanem Beklerim seni *** Olmuyor, bir tanem olmuyor Sen yanımda yoksun ya Geçmiyor, geceler bitmiyor Sen yanımda yoksun ya *** Olmuyor, bir tanem olmuyor Sen yanımda yoksun ya Geçmiyor, geceler bitmiyor Sen yanımda yoksun ya *** Olmuyor, bir tanem olmuyor Sen yanımda yoksun ya Geçmiyor, geceler bitmiyor Sen yanımda yoksun ya