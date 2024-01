Demet Akalın

2'den Sonra Bize ayrılan süre çoktan dolmuş Ayrılık canıma gelmiş, oturmuş Düştü düşlerim gözlerimden Hani derler ya hayırlısı buymuş Hayırlısı buymuş *** Şimdi yine o meşhur yalnızlık olsun İkiden sonra zaten herkes sen Zaten herkes sen *** Acısını çilesini derdini kederini Sen çek inşallah Seni senin gibi birileri Bulsun inşallah *** Acısını çilesini derdini kederini Sen çek inşallah Seni senin gibi birileri Bulsun inşallah Hadi bana eyvallah *** Bize ayrılan süre çoktan dolmuş Ayrılık canıma gelmiş, oturmuş Düştü düşlerim gözlerimden Hani derler ya hayırlısı buymuş Hayırlısı buymuş *** Şimdi yine o meşhur yalnızlık olsun İkiden sonra zaten herkes sen Zaten herkes sen *** Acısını çilesini derdini kederini Sen çek inşallah Seni senin gibi birileri Bulsun inşallah *** Acısını çilesini derdini kederini Sen çek inşallah Seni senin gibi birileri Bulsun inşallah Hadi bana eyvallah *** Acısını çilesini derdini kederini Sen çek inşallah Seni senin gibi birileri Bulsun inşallah Hadi bana eyvallah

Bizi Buluyor Uçurumun ta dibinde Pencerenin gerisinde Yokladığın ihtimalse İhtimalsen daha gelme *** Kendini kandırmakta Usta mı var benden başka? Bu oyunlar diyarında Sıkılırsın bence gelme *** Sussan da akıyo' yaşlar Hadi susma, içeri içeri Makul olana biz varamadık ki Nerde hasta bizi buluyo' bizi *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor *** Zümrütünden hayır da yok Çürük vişne dudağından Çatık kaşı, yarık toprak Yağmur olsan bile yağma *** N'apalım len ölelim mi? Ağlarken gülelim mi? Bildiğini okuyosun Aşk seni bi' temiz dövelim mi? *** Sussan da akıyo' yaşlar Hadi susma, içeri içeri Makul olana biz varamadık ki Nerde hasta bizi buluyo' bizi *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor *** Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor Ah hep bizi buluyo' Ah bizi buluyor

Esiyor Yokluğunda çok acı çektim Demeyi isterdim Bir iyi geldi ki ayrılık Bitti bütün derdim *** Alışmadık kalpte aşk durmaz Durmadı zaten Kimsenin yanı boş kalmaz Kalmadı zaten *** Yeni bir aşka yelken açtım Çok mutluyum iki kere iki dört Esiyor şimdi tabi senin oralar Aman üşütürsün sırtını ört *** Yeni bir aşka yelken açtım Çok mutluyum iki kere iki dört Esiyor şimdi tabi senin oralar Aman üşütürsün sırtını ört

Minik Ben seni büyük sevicem nasılsa Sen hele bir gel bana minik minik Her türlü savaştan zaferle çıkan Şu deli yüreğim bir sana yenik *** Seni bugüne kadar sevenler Hakkını verememiş O gözlerine dalmış dalmış da Kalbinin içini görememiş *** O işler öyle olmuyor işte Öğrenirsin bu gidişle Aşk ateşine gönüllü düşenler Yanıyor görünmez bir ateşte *** Ben seni büyük sevicem nasılsa Sen hele bir gel bana minik minik Her türlü savaştan zaferle çıkan Şu deli yüreğim bir sana yenik

Ağlar O Deli Bırak gelirse gelsin üstüme dünya Bırak tütsün yangın yeri Hâlâ aşık hâlâ deli o da benim gibi Olmayınca olmuyor işte *** Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın Bir ömür benim başıma belasın, belasın *** Ona benden bahsetmeyin anlar Anlar hâlâ sevdiğimi Bu şarkıyı dinletmeyin Ağlar ağlar ağlar o deli *** Ona benden bahsetmeyin anlar Anlar hâlâ sevdiğimi Bu şarkıyı dinletmeyin Ağlar ağlar ağlar o deli *** Bırak gelirse gelsin üstüme dünya Bırak tütsün yangın yeri Hâlâ aşık hâlâ deli o da benim gibi Olmayınca olmuyor işte *** Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın Bir ömür benim başıma belasın, belasın *** Ona benden bahsetmeyin anlar Anlar hâlâ sevdiğimi Bu şarkıyı dinletmeyin Ağlar ağlar ağlar o deli *** Ona benden bahsetmeyin anlar Anlar hâlâ sevdiğimi Bu şarkıyı dinletmeyin Ağlar ağlar ağlar o deli

N'apıyorsan Yap Sabahın bi' körü, göremem önümü Ellerim mesajlar yazıyo' Biraz hakaret, bitecek sabret Bizim de canımız çok yanıyo' *** Daha açamadın asıl konuları İçimde fırtınalar kopuyor Senin de bildiğin bütün karmaların Acısı yavaş yavaş çıkıyor *** Yalnız kalmazdım Bilsem yorulmazdım Aşktan yıkılmazdım Pes! Yenildim son kez *** Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Kes! Son 'ki *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap! *** Yalnız kalmazdım Bilsem yorulmazdım Aşktan yıkılmazdım Pes! Yenildim son kez *** Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Sus! Ya bi' boş yapma Kes! Son 'ki *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap! *** Üç beş kişisel özel eşyan vardı Topla! Çeneni kapat! Sende kalan ne varsa gereksizdir At! N'apıyorsan yap! *** Kafanı topla, bırak Eğlenmene bak, bi' bahanen de oldu İstediğin de buydu, al işte oldu N'apıyorsan yap!

Kader Kader ah be kader Aramıza koymuş dağlarını Kader ah bu sefer Eritiyor içimin yağlarını *** Ne münasebet Çoktan unuttum seni Bir ömür boyu bekleyecek Halim yoktu ya *** Bir süre evet Dağıldım aklım gitti Ayrılınca bu aşıklar Öldüm sanır ya *** Anlaşılan canım Sende bitmemiş daha Bende bittiğinde Sende başlamış ya da *** Kader ah be kader Aramıza koymuş dağlarını Kader ah bu sefer Eritiyor içimin yağlarını *** Kader ah be kader Aramıza koymuş dağlarını Kader ah bu sefer Eritiyor içimin yağlarını *** Ne münasebet Çoktan unuttum seni Bir ömür boyu bekleyecek Halim yoktu ya *** Bir süre evet Dağıldım aklım gitti Ayrılınca bu aşıklar Öldüm sanır ya *** Anlaşılan canım Sende bitmemiş daha Bende bittiğinde Sende başlamış ya da *** Kader ah be kader Aramıza koymuş dağlarını Kader ah bu sefer Eritiyor içimin yağlarını *** Kader ah be kader Aramıza koymuş dağlarını Kader ah bu sefer Eritiyor içimin yağlarını *** Kader ah be kader Aramıza koymuş dağlarını Kader ah bu sefer Eritiyor içimin yağlarını

Ala Kaptırdık gidiyoruz gönül terkisinde Yediler ömrümüzü, doymadılar, be anam Utanmadı da bizi yalnıza koyanlar Bir "Oh" dedirtmedi, insanı kayıranlar *** Yani sen güldüğüme bakma Kadehin varsa biraz ağlarım Ah, bu hava, bu efkâr Aşkın şerefine bağlarım *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Kalp yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Aşk yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Kaptırdık gidiyoruz gönül terkisinde Yediler ömrümüzü, doymadılar, be anam Utanmadı da bizi yalnıza koyanlar Bir "Oh" dedirtmedi, insanı kayıranlar *** Yani sen güldüğüme bakma Kadehin varsa biraz ağlarım Ah, bu hava, bu efkâr Aşkın şerefine bağlarım *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Kalp yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Aşk yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Yediler ömrümüzü Doymadılar, be anam Of, of Hoba (hoba) *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Kalp yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ *** Gelen varsa âlâ Giden varsa âlâ Aşk yaşıyorsa hâlâ Ah, ne âlâ

Ateş Acıyı kalana soruyo' aşk, sorsun Ne kadar acıtırsa o kadar seviyorsun Ya gözlerin de terk edecek bu şehri Ya sen geri döneceksin *** Yavaş yavaş çekildi akşam Keşke şu an yanımda olsan Canımdan can gidecek günün sonunda Ve sen bunu göreceksin *** Aman aman bu ayrılık neyin nesi? Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi? *** Nelere dayandı yürek Kimlere sen de hatırlarsın Sonunu bilmez ki ateş Bırak gönlünce yansın *** Nelere dayandı yürek Kimlere sen de hatırlarsın Sonunu bilmez ki ateş Bırak gönlünce yansın *** Yavaş yavaş çekildi akşam Keşke şu an yanımda olsan Canımdan can gidecek günün sonunda Ve sen bunu göreceksin *** Aman aman bu ayrılık neyin nesi? Ya her gece ölüp ölüp dirilmesi? *** Nelere dayandı yürek Kimlere sen de hatırlarsın Sonunu bilmez ki ateş Bırak gönlünce yansın *** Nelere dayandı yürek Kimlere sen de hatırlarsın Sonunu bilmez ki ateş Bırak gönlünce yansın *** Sonunu bilmez ki ateş Bırak keyfince yansın

Bir Demet Yaralandım bir korkağın elinde yaralandım Sessiz kaldım çekti gitti ardından yaralandım Uçmayı bilmeden göçmeye mecbur kaldım Sitem değil aslında çok ağır yara aldım *** Geçtim aşktan sevdadan Yansın dünya Yalnız kaldım Yalnız kaldım *** Hoşçakal büyük sevdam Beni yak kusura bakmam Ölsem de geri dönmezmiş Bir demet çiçekle yasta kal *** Hoşçakal büyük sevdam Beni yak kusura bakmam Ölsem de geri dönmezmiş Bir demet çiçekle yasta kal *** Uçmayı bilmeden göçmeye mecbur kaldım Sitem değil aslında çok ağır yara aldım *** Geçtim aşktan sevdadan Yansın dünya Yalnız kaldım Yalnız kaldım *** Hoşçakal büyük sevdam Beni yak kusura bakmam Ölsem de geri dönmezmiş Bir demet çiçekle yasta kal *** Hoşçakal büyük sevdam Beni yak kusura bakmam Ölsem de geri dönmezmiş Bir demet çiçekle yasta kal Bir demet çiçekle yasta kal

Marlin Çok yer gezdim Çok şey gördüm Tesadüflere inanmam *** Gün akşamlı Dünya ölümlü Burda da fazla kalamam *** Hayat biraz adil olsaydı Marilyn Monroe olurdum Uçuşurdu beyaz eteklerim Bakakalmış dururdun *** O kadar bulaşıcı ki yalnızlık Kendimden bile kaçıyorum Aklımı seveyim aşık olmadım Olanlara acıyorum *** O kadar bulaşıcı ki yalnızlık Kendimden bile kaçıyorum Aklımı seveyim aşık olmadım Olanlara acıyorum *** Sürün sürün sürün Sürün aşkımdan Çok üzgünüm sürün Sürün aşkımdan *** Sürün sürün sürün Sürün aşkımdan Çok üzgünüm sürün Sürün aşkımdan *** Hayat biraz adil olsaydı Marilyn Monroe olurdum Uçuşurdu beyaz eteklerim Bakakalmış dururdun *** O kadar bulaşıcı ki yalnızlık Kendimden bile kaçıyorum Aklımı seveyim aşık olmadım Olanlara acıyorum *** O kadar bulaşıcı ki yalnızlık Kendimden bile kaçıyorum Aklımı seveyim aşık olmadım Olanlara acıyorum *** Sürün sürün sürün Sürün aşkımdan Çok üzgünüm sürün Sürün aşkımdan *** Sürün sürün sürün Sürün aşkımdan Çok üzgünüm sürün Sürün aşkımdan *** Sürün aşkımdan

Geberesice Kal geride, kandım bi kere Zalim sözüne tövbe Bak hele diller bi karış Övmüş mü beni sözde *** Kal geride, kandım bi kere Zalim sözüne tövbe Bak hele diller bi karış Övmüş mü beni sözde *** Gülle, dikenle geçer mi zaman Zille, köçekle avunduk aman Salla o yana, bu yana kıvır Varsa nasipte bize de kalır *** Havası yıkılası çalım içinde Deli ediyor beni tuhaf biçimde Ağzının üstüne vurasım var ama Ordan da bal akıyor geberesice *** Havası yıkılası çalım içinde Deli ediyor beni tuhaf biçimde Ağzının üstüne vurasım var ama Ordan da bal akıyor geberesice *** Kal geride, kandım bi kere Zalim sözüne tövbe Bak hele diller bi karış Övmüş mü beni sözde *** Kal geride, kandım bi kere Zalim sözüne tövbe Bak hele diller bi karış Övmüş mü beni sözde *** Gülle, dikenle geçer mi zaman Zille, köçekle avunduk aman Salla o yana, bu yana kıvır Varsa nasipte bize de kalır *** Havası yıkılası çalım içinde Deli ediyor beni tuhaf biçimde Ağzının üstüne vurasım var ama Ordan da bal akıyor geberesice *** Havası yıkılası çalım içinde Deli ediyor beni tuhaf biçimde Ağzının üstüne vurasım var ama Ordan da bal akıyor geberesice *** Havası yıkılası çalım içinde Deli ediyor beni tuhaf biçimde Ağzının üstüne vurasım var ama Ordan da bal akıyor geberesice

Söz Bu sabah yine senden kalmayım Alıştığım kesin, unuttuğum şüpheli Aramayın beni beni sormayın Yaşadığım kesin, ölmediğim şüpheli *** Öyle çekip gitmek var mı hesapta? Nerde yazılmış ki, hangi kitapta? Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne? Sözdü, hani sözdü? İki gözün üstüne *** Kalbinin bana borcu var Günlerdir nerelerdesin? Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin *** Kalbinin bana borcu var Günlerdir nerelerdesin? Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin *** Öyle çekip gitmek var mı hesapta? Nerde yazılmış ki, hangi kitapta? Ne söylenir ki zaten başka sözün üstüne? Sözdü, hani sözdü? İki gözün üstüne *** Kalbinin bana borcu var Günlerdir nerelerdesin? Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin *** Kalbinin bana borcu var Günlerdir nerelerdesin? Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin *** Başka yolu yok bunun Başka sonu yok bunun Ya seversin ya seversin

Yekten (feat. Haktan) Issız bir adada tek başına Kalmak gibi seninle birlikte olmak Bi' yolun sonuna çok inanıp da Yolda kalmak gibi seninle solmak *** Adını bile unutsam keşke Tüm anılarım senle bitse *** Beni bana yekten kırdıran hayatın Nedenini bilsem ne fark eder ki? Oluruna bir sen bir ben inanırım Yeni yola dönsem ne fark eder ki? *** Beni bana yekten kırdıran hayatın Nedenini bilsem ne fark eder ki? Oluruna bir sen bir ben inanırım Yeni yola dönsem ne fark eder ki? *** Bana iyi gelecek mi Bilsem neden gittiğini? İçim soğur mu dersin Haber alsam başkasını sevdiğini? *** Beni bana yekten kırdıran hayatın Nedenini bilsem ne fark eder ki? Oluruna bir sen bir ben inanırım Yeni yola dönsem ne fark eder ki? *** Beni bana yekten kırdıran hayatın Nedenini bilsem ne fark eder ki? Oluruna bir sen bir ben inanırım Yeni yola dönsem ne fark eder ki? *** Beni bana yekten kırdıran hayatın Nedenini bilsem ne fark eder ki? Oluruna bir sen bir ben inanırım Yeni yola dönsem ne fark eder ki? Ne değişir ki?