Demet Akalın

Afedersin Aramızda her şey bitti Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan Arkanı dönüp giden sen değil miydin? *** Aramızda her şey bitti Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan Arkanı dönüp giden sen değil miydin? *** Hayırdır ne oldu pişman mısın? Bir gece ansızın kapımdasın Gerçekler acıdır anlaman lazım Benim için artık sen bir yabancısın *** Yüzünü bile görmek istemiyorum Yoluma çıkmasan iyi edersin Sözlerim sana ağır mı geldi Kalbini mi kırdım affedersin *** Yüzünü bile görmek istemiyorum Yoluma çıkmasan iyi edersin Sözlerim sana ağır mı geldi Kalbini mi kırdım affedersin

Mantık Evliliği Maskelerden sahtelerden bıktım artık Doğru insan kimse gelsin bulsun beni *** Hayallerden rüyalardan geçtim artık Eksiğiyle fazlasıyla sarsın beni *** Karşıma yolda orda burada çıkmıyor ki Zaten gözler her geçene bakmıyor ki... *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar *** Olursa padişah torunu, soylular tohumu Beni yorar mı yorar Yok öyle sevmeden birini Mantık evliliği beni bozar mı bozar

Sana Değer Akarım sonsuza deli sel gibi Tut çevrele tut gölün olayım Çarparım ne varsa deli yel gibi Tut kollarımdan tut ki durayım *** Tüm yaşananlar bir bir günaha Dönüşüyor ah zamanla uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Her soluğunda baştan ayağa Çek beni içine orda kalayım *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı hüsran Geriye kalan ardından yalnızlık olsa da Sana değer...