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7/24 Dinle Kusursuz 19

Kusursuz 19 Şarkı Sözleri

Demet Akalın Kusursuz 19 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demet Akalın Kusursuz 19 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kusursuz 19 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demet Akalın

Demet Akalın

Kusursuz 19

  • Afedersin

  • Mantık Evliliği

  • Sana Değer

  • Seven Kızın Romanı

  • Alçak

  • Herkes Hakettiği Gibi Yaşıyor

  • İhanet

  • Helal Olsun

  • İyi Dinle

  • Esmer Yarim

  • Of

  • Anlatamadın mı

  • Yanılmışım

  • Oldu mu

  • Solundan mı Kalktın

  • Yanılmışım (Dance Version)

  • Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşar (2.Version)

  • Of (Club Version)

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