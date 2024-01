Demet Akalın

Aklım Hep Sende Sanki hayat bir cehennem Sensiz ben hiç gülmüyorum Sanki hayat bir cehennem Sensiz ben hiç gülmüyorum *** Sen yanımda olmayınca İnan, ölmek istiyorum *** Aklım hep sende Fikrim hep sende Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende *** Aklım hep sende Fikrim hep sende Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende *** Doyasıya seni sevmek Senin olmak istiyorum Doyasıya seni sevmek Senin olmak istiyorum *** Sen yanımda olmayınca İnan, ölmek istiyorum *** Aklım hep sende Fikrim hep sende Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende *** Aklım hep sende Fikrim hep sende Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende *** Aklım hep sende Fikrim hep sende Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende *** Aklım hep sende Fikrim hep sende Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende

Allah'ından Bul Gecelere sığmıyor, tüketiyor dertlerim Çaresizim Allah'ım, neyleyim? *** Keşke sevmez olaydım Gönül vermez olaydım Ben aşkı senin gibi satmadım *** Keşke sevmez olaydım Ömür vermez olaydım Ben aşkı senin gibi satmadım *** Pişman olup bir gün dönerse geri Yıllar geçti, unutmadım ihanetini Ben affetsem de yalan gözlerini Allah'ından bul, ben susuyorum *** Pişman olup bir gün dönerse geri Yıllar geçti, unutmadım ihanetini Ben affetsem de yalan gözlerini Allah'ından bul, ben susuyorum *** Gecelere sığmıyor, tüketiyor dertlerim Çaresizim Allah'ım, neyleyim? *** Keşke sevmez olaydım Gönül vermez olaydım Ben aşkı senin gibi satmadım *** Keşke sevmez olaydım Ömür vermez olaydım Ben aşkı senin gibi satmadım *** Pişman olup bir gün dönerse geri Yıllar geçti, unutmadım ihanetini Ben affetsem de yalan gözlerini Allah'ından bul, ben susuyorum *** Pişman olup bir gün dönerse geri Yıllar geçti, unutmadım ihanetini Ben affetsem de yalan gözlerini Allah'ından bul, ben susuyorum

Unuttum Unuttum boyunu posunu Huyunu suyunu Bu aşkın sonunu Dönersen yalanla dolanla Utanma sıkılma Bu eski huyundu *** Ben sevdanın yollarında Yürüdüm çok yürüdüm Aklım almadı aşk oyununu Üşüdüm çok üşüdüm *** Ben sevdanın yollarında Yürüdüm çok yürüdüm Aklım almadı aşk oyununu Üşüdüm çok üşüdüm *** Yeniden seve de bilirim Sözümden döne de bilirim Senin için çarpan kalbi İnan söndürebilirim *** Yeniden seve de bilirim Sözümden döne de bilirim Senin için çarpan kalbi İnan söndürebilirim *** Unuttum boyunu posunu Huyunu suyunu Bu aşkın sonunu Dönersen yalanla dolanla Utanma sıkılma Bu eski huyundu *** Unuttum boyunu posunu Huyunu suyunu Bu aşkın sonunu Dönersen yalanla dolanla Utanma sıkılma Bu eski huyundu *** Unuttum Unuttum Unuttum *** Ben sevdanın yollarında Yürüdüm çok yürüdüm Aklım almadı aşk oyununu Üşüdüm çok üşüdüm *** Ben sevdanın yollarında Yürüdüm çok yürüdüm Aklım almadı aşk oyununu Üşüdüm çok üşüdüm *** Yeniden seve de bilirim Sözümden döne de bilirim Senin için çarpan kalbi İnan söndürebilirim *** Yeniden seve de bilirim Sözümden döne de bilirim Senin için çarpan kalbi İnan söndürebilirim *** Unuttum boyunu posunu Huyunu suyunu Bu aşkın sonunu Dönersen yalanla dolanla Utanma sıkılma Bu eski huyundu *** Unuttum boyunu posunu Huyunu suyunu Bu aşkın sonunu Dönersen yalanla dolanla Utanma sıkılma Bu eski huyundu

Yana Yana Ararsan aşkını kapı önüne koydum Unuttum seni böyle mutluyum Ararsan aşkını kapı önüne koydum Unuttum seni böyle mutluyum *** Geride kaldı bitmeyen günler İnanıp sözüne yandığım geceler *** Sen yana yana dolaşırken Güleceğim ardından Taş olayım eğer üzülürsem Bir kerecik ağlarsam *** Sen yana yana dolaşırken Güleceğim ardından Taş olayım eğer üzülürsem Bir kerecik ağlarsam *** Ararsan aşkını kapı önüne koydum Unuttum seni böyle mutluyum Ararsan aşkını kapı önüne koydum Unuttum seni böyle mutluyum *** Geride kaldı bitmeyen günler İnanıp sözüne yandığım geceler *** Sen yana yana dolaşırken Güleceğim ardından Taş olayım eğer üzülürsem Bir kerecik ağlarsam *** Sen yana yana dolaşırken Güleceğim ardından Taş olayım eğer üzülürsem Bir kerecik ağlarsam *** Sen yana yana dolaşırken Güleceğim ardından Taş olayım eğer üzülürsem Bir kerecik ağlarsam *** Sen yana yana dolaşırken Güleceğim ardından Taş olayım eğer üzülürsem Bir kerecik ağlarsam

Doğruyu Söyle Her şeye inanırım Bana yalan söz etme Bir yerine bini katıp Bana aşkı zehir etme (etme) *** Son pişmanlık fayda mı ediyor? Gönül en sonunda çekip gidiyor Bir zamanlar uğruna can verdiğin Yalanları ardına gizleniyor *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır (kalır, kalır) *** Her şeye inanırım Bana yalan söz etme Bir yerine bini katıp Bana aşkı zehir etme (etme) *** Son pişmanlık fayda mı ediyor? Gönül en sonunda çekip gidiyor Bir zamanlar uğruna can verdiğin Yalanları ardına gizleniyor *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır (kalır, kalır) *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır *** Sen bana en iyisi doğruyu söyle Ellerim yakanda kalır Sen bana en iyisi doğruyu söyle Gün görmezsin, ahım kalır

Sana Veda Boş ver, unut gitsin Farz et yaşamadık aşkı, zalim Tanrı'm affetsin Yaşadığım günahları Senden sonra her şey bitti *** Sana veda, sana veda Sana veda ediyorum İnadına seveceğim, inadına *** Sana veda, sana veda Sana veda ediyorum İnadına seveceğim, inadına *** Boş ver, unut gitsin Farz et yaşamadık aşkı, zalim Tanrı'm affetsin Yaşadığım günahları Senden sonra her şey bitti *** Sana veda, sana veda Sana veda ediyorum İnadına seveceğim, inadına *** Sana veda, sana veda Sana veda ediyorum İnadına seveceğim, inadına *** Sana veda, sana veda Sana veda ediyorum İnadına seveceğim, inadına *** Sana veda, sana veda Sana veda ediyorum İnadına seveceğim, inadına

Gazete Sabaha kalmaz Duyarım elbet Âleme nispet, eyvah eyvah Kopsun kıyamet *** Sanma kahrederim Günümü gün ederim Aşk senin neyine, Allah Allah Zorlama güzelim *** Sana zehir ederim dünyayı Sana zehir ederim hayatı Başına belayım kör olası İnat ettim, seni yakacağım *** Sana zehir ederim dünyayı Sana zehir ederim hayatı Başına belayım kör olası İnat ettim, seni yakacağım *** Geceleri dolaşıp Sağa sola bulaşıp Kahrolacaksın sen Gazeteleri açıp Baş sayfalara bakıp Çatlayacaksın sen *** Geceleri dolaşıp Sağa sola bulaşıp Kahrolacaksın sen Gazeteleri açıp Baş sayfalara bakıp Çatlayacaksın sen *** Sanma kahrederim Günümü gün ederim Aşk senin neyine, Allah Allah Zorlama güzelim *** Sana zehir ederim dünyayı Sana zehir ederim hayatı Başına belayım kör olası İnat ettim, seni yakacağım *** Sana zehir ederim dünyayı Sana zehir ederim hayatı Başına belayım kör olası İnat ettim, seni yakacağım *** Geceleri dolaşıp Sağa sola bulaşıp Kahrolacaksın sen Gazeteleri açıp Baş sayfalara bakıp Çatlayacaksın sen *** Geceleri dolaşıp Sağa sola bulaşıp Kahrolacaksın sen Gazeteleri açıp Baş sayfalara bakıp Çatlayacaksın sen *** Geceleri dolaşıp Sağa sola bulaşıp Kahrolacaksın sen Gazeteleri açıp Baş sayfalara bakıp Çatlayacaksın sen *** Geceleri dolaşıp Sağa sola bulaşıp Kahrolacaksın sen Gazeteleri açıp Baş sayfalara bakıp Çatlayacaksın sen

Değmezmiş Yolunu bekledim, sözünü dinledim Sana daha ne yapayım? "Hasret" desen çektim, "Çile" desen bittim Ne diye harcanayım? *** Yok artık sana katlanamam Yüreğim yanmış aşkından Yalvarsan, bana haykırsan Sözüne kanmam bir daha *** Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın *** Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın *** Yolunu bekledim, sözünü dinledim Sana daha ne yapayım? "Hasret" desen çektim, "Çile" desen bittim Ne diye harcanayım? *** Yok artık sana katlanamam Yüreğim yanmış aşkından Yalvarsan, bana haykırsan Sözüne kanmam bir daha *** Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın *** Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın Değmezmiş *** Değmezmiş Değmezmiş *** Yok artık sana katlanamam Yüreğim yanmış aşkından Yalvarsan, bana haykırsan Sözüne kanmam bir daha *** Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın *** Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın Değmezmiş, canın çıksın Sana aldandım, adın batsın

Sen Mutlu Ol Yüreğim perişan, kanıyor gözyaşlarım Dinmiyor içimde sonbahar ayazları Vuruyor can evimden geçmişin günahları Sabahlar olmuyor, kahretsin yalnızım *** Yüreğim perişan, kanıyor gözyaşlarım Dinmiyor içimde sonbahar ayazları Vuruyor can evimden geçmişin günahları Sabahlar olmuyor, kahretsin yalnızım *** Bırak beni, bırak öleyim Sen mutlu ol, ben giderim Unut beni göz bebeğim Unut beni, unut kaderim *** Bırak beni, bırak öleyim Sen mutlu ol, ben giderim Unut beni göz bebeğim Unut beni, unut kaderim *** Yüreğim perişan, kanıyor gözyaşlarım Dinmiyor içimde sonbahar ayazları Vuruyor can evimden geçmişin günahları Sabahlar olmuyor, kahretsin yalnızım *** Yüreğim perişan, kanıyor gözyaşlarım Dinmiyor içimde sonbahar ayazları Vuruyor can evimden geçmişin günahları Sabahlar olmuyor, kahretsin yalnızım *** Bırak beni, bırak öleyim Sen mutlu ol, ben giderim Unut beni göz bebeğim Unut beni, unut kaderim *** Bırak beni, bırak öleyim Sen mutlu ol, ben giderim Unut beni göz bebeğim Unut beni, unut kaderim *** Bırak beni, bırak öleyim Sen mutlu ol, ben giderim Unut beni göz bebeğim Unut beni, unut kaderim

Tanrıya Kaldı Bir yanı kış gönlümün Bir yanı biraz bahar Görse de gözüm güneş Yaz günü yağıyar kar *** İstediğim bu değil Bu oyunu sevmiyorum Masal gibi bir aşk için Dualar ediyorum *** Dallarında çiçek var Küsmemiş ağaçlar Bir benim boynu bükük Evinde bütün kuşlar *** Suçlusu ben değilim Böyle giden hayatın Bu yazıyı yazan bozar Tanrıya kaldı karar *** Bir yanı kış gönlümün Bir yanı biraz bahar Görse de gözüm güneş Yaz günü yağıyar kar *** İstediğim bu değil Bu oyunu sevmiyorum Masal gibi bir aşk için Dualar ediyorum *** Dallarında çiçek var Küsmemiş ağaçlar Bir benim boynu bükük Evinde bütün kuşlar *** Suçlusu ben değilim Böyle giden hayatın Bu yazıyı yazan bozar Tanrıya kaldı karar